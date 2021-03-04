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Категорий: 18

Пермский подросток признался в убийстве своей семьи и назвал причину жестокой расправы

Сначала он зарубил топором мать и сестру, а затем стал дожидаться отца.

4 марта 2021, 05:59
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Фото © Соцсети

16-летний подросток, подозреваемый в убийстве своей семьи в Пермском крае, написал чистосердечное признание. Об этом Лайфу сообщил источник.

Парень рассказал правоохранителям, что "последней каплей" для него стал конфликт с матерью — он не хотел идти в школу. В итоге он зарубил мать топором, а затем расправился с 12-летней сестрой. Позднее стал дожидаться отца, которого тоже убил топором. Сейчас подросток находится на допросе.

Добрый, отзывчивый, любимец одноклассников: Лайф узнал о подростке, подозреваемом в расправе над родными

Добрый, отзывчивый, любимец одноклассников: Лайф узнал о подростке, подозреваемом в расправе над родными

Напомним, по предварительной информации, преступление было совершено вечером 1 марта. По факту расправы следователи возбудили уголовное дело. Изначально в убийстве подозревался отец семейства, а подросток считался погибшим. Однако после проведения экспертизы картина жестокой расправы полностью перевернулась, так как 16-летний мальчик оказался жив, теперь именно его подозревают в преступлении.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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