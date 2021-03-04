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В Минэкономразвития предложили дополнить функционал портала "Госуслуги"

Ведомство выступило с инициативой информировать самозанятых о кредитно-гарантийной поддержке с помощью сервиса.

4 марта 2021, 06:41

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

В Министерстве экономического развития России предложили увеличить функционал портала "Госуслуги", чтобы самозанятые граждане могли через сервис получать информацию о кредитно-гарантийной поддержке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Предлагается установить возможность информирования в электронной форме самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке, а также предоставления гражданам и организациям сведений об участниках финансового рынка, выписки из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций", — говорится в сообщении.

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По словам директора департамента обеспечения качества предоставления госуслуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития РФ Виталия Злобина, благодаря этим изменениям граждане и компании смогут получать необходимые услуги "в один клик без лишних походов в органы власти и затрат времени".

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Ранее Лайф рассказывал, как бесплатно проверить свой кредитный рейтинг. Показатель даёт возможность банку оценить надёжность заёмщика. И сделать это возможно через портал "Госуслуги".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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