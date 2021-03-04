Facebook снял запрет на политическую рекламу
Он был введён после выборов в США в ноябре прошлого года.
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Сегодня Facebook снимает запрет на показ политической рекламы, который был временно введён после президентских выборов в Соединённых Штатах в ноябре 2020 года во избежание "путаницы и злоупотреблений". Об этом сообщается на сайте компании.
"Мы восстанавливаем показ рекламы, связанной с политикой, выборами и вопросами общественной значимости в Соединённых Штатах, в четверг, 4 марта", — сказано в сообщении.
Как отметили в компании, в ходе этого избирательного цикла сотрудники узнали больше о рекламе, которая связана с политикой и выборами.
"В грядущие месяцы мы собираемся более подробно изучить принцип работы такой рекламы на наших сервисах и понять, какие можно внести изменения", — добавили в Facebook.
Ранее американская компания Google также сняла запрет на политическую рекламу, который был введён после произошедших в январе текущего года беспорядков в Вашингтоне и в преддверии инаугурации президента США Джо Байдена.
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