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"Просто скакануло давление": Жена Александра Маршала рассказала Лайфу о самочувствии певца

К врачам артист всё же обратился.

4 марта 2021, 07:45
<p>Александр Маршал. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС</p>

Александр Маршал. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Жена певца Александра Маршала опровергла Лайфу, что артиста госпитализировали в предынсультном состоянии, о чём ранее сообщилось в ряде СМИ. По словам Натальи Миньковой, Маршал действительно обратился к врачу из-за проблем с давлением, но сейчас он чувствует себя хорошо.

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев попал в больницу. Он рассказал Лайфу о самочувствии

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев попал в больницу. Он рассказал Лайфу о самочувствии

"Всё с ним нормально, просто скакануло давление. Уже и в больницу обратиться нельзя. Человек сам решил обратиться, сделать плановую проверку, у нас впереди — по три-четыре концерта. Всё с ним хорошо, не переживайте!" рассказала Минькова.

Фото © Instagram / marshalsinger

Фото © Instagram / marshalsinger

Ранее Лайф рассказывал, что полиция проводит проверку после госпитализации Аланы Мамаевой с отравлением снотворным. При этом сама супруга футболиста "Ростова" всё опровергала.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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