"Просто скакануло давление": Жена Александра Маршала рассказала Лайфу о самочувствии певца

Жена певца Александра Маршала опровергла Лайфу, что артиста госпитализировали в предынсультном состоянии, о чём ранее сообщилось в ряде СМИ. По словам Натальи Миньковой, Маршал действительно обратился к врачу из-за проблем с давлением, но сейчас он чувствует себя хорошо.

"Всё с ним нормально, просто скакануло давление. Уже и в больницу обратиться нельзя. Человек сам решил обратиться, сделать плановую проверку, у нас впереди — по три-четыре концерта. Всё с ним хорошо, не переживайте!" — рассказала Минькова.