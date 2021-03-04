"Просто скакануло давление": Жена Александра Маршала рассказала Лайфу о самочувствии певца
К врачам артист всё же обратился.
Александр Маршал. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС
Жена певца Александра Маршала опровергла Лайфу, что артиста госпитализировали в предынсультном состоянии, о чём ранее сообщилось в ряде СМИ. По словам Натальи Миньковой, Маршал действительно обратился к врачу из-за проблем с давлением, но сейчас он чувствует себя хорошо.
"Всё с ним нормально, просто скакануло давление. Уже и в больницу обратиться нельзя. Человек сам решил обратиться, сделать плановую проверку, у нас впереди — по три-четыре концерта. Всё с ним хорошо, не переживайте!" — рассказала Минькова.
Фото © Instagram / marshalsinger
Ранее Лайф рассказывал, что полиция проводит проверку после госпитализации Аланы Мамаевой с отравлением снотворным. При этом сама супруга футболиста "Ростова" всё опровергала.
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