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ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области

У задержанного злоумышленника нашли самодельную бомбу, инструкции по её изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки.

4 марта 2021, 07:55

ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который готовил теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Мотивом преступления послужила "ненависть к действующей власти", сообщили в федеральной службе.

"Предотвращён теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности", — говорится в сообщении.

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В ходе обыска в доме злоумышленника нашли самодельную бомбу, инструкции по её изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Силовики также изъяли "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти". При задержании злоумышленник заявил, что он является смертником.

Возбуждено уголовное дело, мера пресечения задержанному пока не избрана.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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