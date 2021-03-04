ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который готовил теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Мотивом преступления послужила "ненависть к действующей власти", сообщили в федеральной службе.

"Предотвращён теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности", — говорится в сообщении.

В ходе обыска в доме злоумышленника нашли самодельную бомбу, инструкции по её изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Силовики также изъяли "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти". При задержании злоумышленник заявил, что он является смертником.

Возбуждено уголовное дело, мера пресечения задержанному пока не избрана.

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин потребовал вскрывать контакты террористов с зарубежными спецслужбами. По словам главы государства, у них "всё идёт в ход".

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