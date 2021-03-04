Захарова назвала основной целью США сдерживание России
У подхода, который исполняется и коллективным Западом, есть разные формы реализации, отметила дипломат.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США всегда будут считать врагами те страны, которые могут составить им конкуренцию в любой сфере, соответственно, сдерживание России является основной целью Вашингтона. Таким мнением дипломат поделилась в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Основным врагом США будут считать всех тех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Соответственно, сдерживание России, та же самая цель, та же самая задача, — не дать нашей стране возможность на равных конкурировать, на равных в чём-то опережать, на равных в чём-то соперничать, опять же на международно-правовой, законной основе", — сказала Захарова.
Дипломат также назвала русофобию "волшебной палочкой", которая помогает, когда необходимо показать якобы единство. По словам дипломата, новая администрация США провозгласила выход "всеатлантического" партнёрства между Вашингтоном и Брюсселем на новый уровень.
Захарова подчеркнула, что глобально можно увидеть процесс политики сдерживания по отношению к России со стороны коллективного Запада во главе с Америкой. И у такого подхода есть различные формы реализации, в том числе односторонние санкции, политическое давление, вмешательство во внутренние дела, а также кампании дезинформации.
Напомним, недавно Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях. А позже президент США Джо Байден продлил на год антироссийские санкции, введённые из-за событий на Украине.
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