В Москве упростили получение социальных выплат семьями с детьми

Отмечается, что изменения коснутся таких выплат, как дополнительное единовременное пособие молодым семьям при рождении ребёнка, ежемесячное пособие на ребёнка малообеспеченным семьям, единовременная компенсационная выплата при рождении ребёнка, отдельные социальные выплаты многодетным семьям, единовременное пособие женщинам, вставшим в срок до 20 недель беременности на учёт в медицинских организациях, работающих на территории Москвы, а также социальные выплаты отдельным категориям семей с детьми до трёх лет.