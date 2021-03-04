В Москве упростили получение социальных выплат семьями с детьми
При подаче заявления через единый портал госуслуг больше не нужно прикреплять сканы и копии документов.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
В Москве для семей с детьми упростили порядок получения социальных выплат. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба главы города.
Отмечается, что изменения коснутся таких выплат, как дополнительное единовременное пособие молодым семьям при рождении ребёнка, ежемесячное пособие на ребёнка малообеспеченным семьям, единовременная компенсационная выплата при рождении ребёнка, отдельные социальные выплаты многодетным семьям, единовременное пособие женщинам, вставшим в срок до 20 недель беременности на учёт в медицинских организациях, работающих на территории Москвы, а также социальные выплаты отдельным категориям семей с детьми до трёх лет.
Теперь при подаче заявления через единый портал госуслуг в электронном виде не нужно прикреплять сканы и копии необходимых документов — Департамент труда и соцзащиты населения города получит их самостоятельно в рамках межведомственного электронного документооборота.
Ранее Лайф рассказывал, что в Минэкономразвития предложили дополнить функционал портала "Госуслуги". Ведомство выступило с инициативой информировать самозанятых о кредитно-гарантийной поддержке с помощью сервиса.
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