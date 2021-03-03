Меняется схема начисления социальных выплат: где и как получить пособия и льготы

В России упрощён порядок оформления и перевода соцвыплат. Лайф разобрался, что нового ждёт получателей.

Неработающие люди, которые ухаживают за инвалидами первой группы и пенсионерами, имеют право на ежемесячные компенсационные выплаты. Их могут получать как члены семьи, так и приглашённые помощники. Период ухода входит в страховой стаж и сказывается на размере пенсии. Сумма компенсационной выплаты составляет 1200 рублей в месяц.

Теперь порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми стал проще. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Людям, которые ухаживают за больными родственниками и близкими, уже не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию. К тому же не требуется собирать справки о смене места жительства подопечного. Все необходимые сведения территориальные органы Пенсионного фонда получат с помощью федеральных информационных систем.

— Происходит цифровизация процессов оформления документов, что, безусловно, должно облегчить порядок получения выплат. Также в Госдуму внесён законопроект, согласно которому родители нетрудоспособных инвалидов с детства будут теперь гарантированно получать фиксированную доплату к страховой пенсии. Ранее право на доплату к пенсии признал Конституционный суд, — рассказал адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

Оформление многих документов для получения социальных выплат упрощено. В период пандемии ведомства и государственные службы были вынуждены работать удалённо. За это время им пришлось собрать необходимые базы и наладить дистанционное взаимодействие между структурами.

— Фактически потребности в дополнительных подтверждениях теперь нет. Для получателей это, безусловно, хорошо, поскольку не нужно тратить время на лишние бюрократические проволочки. Заявление и личное присутствие необходимы лишь в тех случаях, когда документы подаются впервые или ситуация изменяется. Например, увеличивается количество человек, за которыми гражданин осуществляет уход, — отметила юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.

В то же время она обращает внимание, что получателям социальных выплат нужно следить за суммами начислений. Любые базы не застрахованы от ошибок. Иногда информация не обновляется своевременно, поэтому в один момент человеку могут перестать перечислять выплаты.

По словам Ирины Гриценко, в этом случае нужно будет лично разбираться в ситуации и исправлять ошибочную информацию. Тут уже могут потребоваться необходимые справки и документы. Впрочем, юрист пояснила, что такие сбои случаются нечасто.

До 31 марта нужно успеть получить некоторые выплаты на детей. Так, семьям, которые зарегистрируют рождение детей в загсах до конца этого месяца, нужно подать заявление на единовременную выплату в пять тысяч рублей. Сделать это можно на портале госуслуг, а также лично в клиентской службе Пенсионного фонда.

— До 1 октября продлевается временный порядок установления или подтверждения инвалидности. Теперь её автоматически продлят на последующие шесть месяцев. Такой порядок действовал в 2020 году и был продлён до 1 марта 2021 года, а сейчас его опять продлили, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Упрощённый порядок также впервые позволяет присваивать инвалидность без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы. Как сообщили в ПФР, решение будет приниматься по результатам обследования за последний год и без участия человека. Все необходимые документы поступают в нужные инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

— Также сейчас в Госдуму внесён законопроект, который предусматривает внесение изменений в различные законы, которые касаются вопросов назначения пенсий. Например, предлагается информировать получателей о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Право на получение такого уведомления будут иметь застрахованные люди, достигшие возраста 45 лет. Такое инициативное информирование будут проводить один раз в три года. Если законопроект будет принят, появится возможность заблаговременно задуматься о своей пенсии, а также принять меры для увеличения её размера. К примеру, если каких-то данных нет в уведомлении, то люди смогут обратиться в ПФР с заявлением и трудовой книжкой, чтобы там провели проверку и внесли изменения. Пока что немногие запрашивают выписку о состоянии своего индивидуального лицевого счёта. Эту информацию обычно начинают выяснять, когда уже подходит возраст для назначения пенсии. При этом время для исправления каких-то ошибок может быть упущено, — отметила Оксана Красовская.

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