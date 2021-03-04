"Видимости — просто ноль!": На Чукотку обрушились ураганный ветер и метель

Ураганный ветер и метель пришли на Чукотку. Видео © Соцсети

Сильная пурга, метель и ураганный ветер скоростью до 42 метров в секунду обрушились на Чукотку. Об этом сегодня сообщил глава региона Роман Копин. Лайф публикует видео буйства стихии, снятое очевидцами.

"На Чукотке сильнейшая с начала года пурга. МЧС предупреждает об ураганных порывах ветра с метелью на востоке и севере округа. В Анадыре и Анадырском районе порывы ветра до 40–42 м/с и практически нулевая видимость", — написал губернатор в "Инстаграме".

Копин призвал жителей региона быть крайне осторожными, а также по возможности не выходить на улицу и не покидать пределы населённых пунктов. По заверению губернатора, муниципалитеты и коммунальные службы обеспечивают безопасность граждан и функционирование систем жизнеобеспечения.

В то же время в региональном ГУ МЧС РФ уточнили, что штормовое предупреждение будет действовать ещё на протяжении суток. Пурга, по данным ведомства, накроет посёлок Эгвекинот, Провиденский городской округ, Чукотский район и город Певек. При этом скорость ветра в разных районах может достигать от 20 до 42 метров в секунду, а ещё прогнозируется сильная метель, из-за которой будет сильно ограничена видимость.

Кроме того, по словам местных жителей, со здания таможни в Анадыре унесло часть крыши, также закрыт аэропорт, не работают банки и многие магазины.

А ранее в Дагестане после сильнейшей метели и снегопада пришлось буквально откапывать коров.

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