Уткин зачитал стихотворение Есенина на прощании с комментатором Розановым

"Я потерял друга. Друзей ближе его у меня не было. И у меня никогда не было такого напарника, когда друг за друга предложения заканчиваешь. Когда стало понятно, что мы в следующий раз не скоро поработаем вместе, мои пути с "Матч ТВ" разошлись, он прислал мне стихотворение: "До свидания, друг мой, до свидания, милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставанье. Обещает встречу впереди". Это Есенин. Он любил Есенина. Но у стихотворения восемь строк. И я хочу закончить его: "До свидания, друг мой, без руки, без слова, не грусти и не печаль бровей, — в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей". Всё. Своих слов у меня нет", — сказал Уткин.