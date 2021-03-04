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Американская команда "Формулы-1" раскрасила машину в цвета российского флага

Спонсором коллектива является бизнесмен Дмитрий Мазепин.

4 марта 2021, 09:27

Из-за бана CAS российскому гонщику Никите Мазепину запретили использовать российский флаг в "Формуле-1". Однако триколор всё же появится на машине россиянина. Дело в том, что компания его отца Дмитрия Мазепина "Уралкалий" стала титульным спонсором команды Hass. В связи с этим на болиде американского коллектива появился российский триколор — это правилами не запрещено.

"Я очень рад приветствовать в "Формуле-1" компанию "Уралкалий", ставшую титульным партнёром Haas F1. Мы с нетерпением ждём возможности представлять этот бренд в предстоящем сезоне, когда у нас будут выступать Никита Мазепин и Мик Шумахер", сказал владелец команды Джин Хаас.

После подписания договора о многолетнем сотрудничестве американская команда теперь получила официальное название Uralkali Haas F1 Team. Увидеть машину в деле можно будет совсем скоро: сезон "Формулы-1" стартует 28 марта.

Деньги решают. Как сын русского миллиардера оказался в "Формуле-1"

Деньги решают. Как сын русского миллиардера оказался в "Формуле-1"

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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