Американская команда "Формулы-1" раскрасила машину в цвета российского флага
Спонсором коллектива является бизнесмен Дмитрий Мазепин.
Из-за бана CAS российскому гонщику Никите Мазепину запретили использовать российский флаг в "Формуле-1". Однако триколор всё же появится на машине россиянина. Дело в том, что компания его отца Дмитрия Мазепина "Уралкалий" стала титульным спонсором команды Hass. В связи с этим на болиде американского коллектива появился российский триколор — это правилами не запрещено.
Hello 2021 😍#HaasF1 pic.twitter.com/C2gVJFlPWV— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 4, 2021
"Я очень рад приветствовать в "Формуле-1" компанию "Уралкалий", ставшую титульным партнёром Haas F1. Мы с нетерпением ждём возможности представлять этот бренд в предстоящем сезоне, когда у нас будут выступать Никита Мазепин и Мик Шумахер", — сказал владелец команды Джин Хаас.
После подписания договора о многолетнем сотрудничестве американская команда теперь получила официальное название Uralkali Haas F1 Team. Увидеть машину в деле можно будет совсем скоро: сезон "Формулы-1" стартует 28 марта.