Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Пермский подросток на допросе рассказал, как расправился с семьёй — видео

По данным источника Лайфа, парень изуродовал лицо отца, а сестрёнку убил, чтобы избавиться от свидетеля.

4 марта 2021, 09:42

16-летний подросток, подозреваемый в убийстве своей семьи в Пермском крае, дал показания на допросе, видео опубликовал СК. Ранее источник Лайфа рассказал, что парень написал чистосердечное признание. По его словам, "последней каплей" для него стал конфликт с матерью.

"В районе пяти часов я совершил нападение на собственную мать. После, в районе шести, я совершил второе убийство (отца. — Прим. Лайфа), также по причине психологической травмы. Дальше от шести до семи было совершено убийство моей 12-летней сестры", хладнокровно рассказывает на допросе школьник.

По данным нашего источника, подросток изуродовал лицо отца, а сестрёнку убил, чтобы избавиться от свидетеля, так как она пришла из школы как раз после его расправы над родителями. Сегодня школьнику изберут меру пресечения.

Добрый, отзывчивый, любимец одноклассников: Лайф узнал о подростке, подозреваемом в расправе над родными

Добрый, отзывчивый, любимец одноклассников: Лайф узнал о подростке, подозреваемом в расправе над родными

Напомним, трагедия произошла 1 марта. По факту расправы следователи возбудили уголовное дело. Изначально в убийстве подозревался отец семейства, а подросток считался погибшим. Однако после проведения экспертизы картина жестокой расправы полностью перевернулась, так как 16-летний мальчик оказался жив. С места преступления он сбежал, его задержали в Екатеринбурге.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пермский подросток признался в убийстве своей семьи и назвал причину жестокой расправы

сегодня в 05:59

Жительница Пермского края через суд пытается выселить из дома экс-супруга — убийцу своей дочери

вчера в 17:36

Муж известной российской актрисы забыл закрыть "мерседес" и лишился пяти миллионов рублей

сегодня в 09:40

Способный достроить "Северный поток — 2" трубоукладчик покинул немецкий порт Висмар

сегодня в 10:29

Полицейские показали ужасающие кадры, что за 6 лет стало с девушкой, которую ловили с наркотиками

сегодня в 10:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1