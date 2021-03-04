Пермский подросток на допросе рассказал, как расправился с семьёй — видео

16-летний подросток, подозреваемый в убийстве своей семьи в Пермском крае, дал показания на допросе, видео опубликовал СК. Ранее источник Лайфа рассказал, что парень написал чистосердечное признание. По его словам, "последней каплей" для него стал конфликт с матерью.

"В районе пяти часов я совершил нападение на собственную мать. После, в районе шести, я совершил второе убийство (отца. — Прим. Лайфа), также по причине психологической травмы. Дальше от шести до семи было совершено убийство моей 12-летней сестры", — хладнокровно рассказывает на допросе школьник.

По данным нашего источника, подросток изуродовал лицо отца, а сестрёнку убил, чтобы избавиться от свидетеля, так как она пришла из школы как раз после его расправы над родителями. Сегодня школьнику изберут меру пресечения.

Напомним, трагедия произошла 1 марта. По факту расправы следователи возбудили уголовное дело. Изначально в убийстве подозревался отец семейства, а подросток считался погибшим. Однако после проведения экспертизы картина жестокой расправы полностью перевернулась, так как 16-летний мальчик оказался жив. С места преступления он сбежал, его задержали в Екатеринбурге.

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