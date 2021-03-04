Муж известной российской актрисы забыл закрыть "мерседес" и лишился пяти миллионов рублей

В Москве неизвестные ограбили супруга актрисы и телеведущей Анны Шерлинг — бизнесмена Хишама Абдульразака. Как рассказал Лайфу источник, мужчина торопился на встречу и неплотно закрыл дверь своего "мерседеса". В результате этой нелепой случайностью воспользовались злоумышленники.

Инцидент произошёл 3 марта около пяти часов вечера. 33-летний Хишам отлучился по делам в бизнес-центр. Своё авто он оставил на парковке. Однако, как позже выяснилось, он неплотно закрыл дверь машины, поэтому в момент ограбления сигнализация не сработала.

Анна Шерлинг с супругом. Фото © Instagram / annasher_official

Вечером бизнесмен обнаружил свою машину на той самой парковке открытой. По словам собеседника Лайфа, неизвестные похитили из салона авто деньги и часы "Ролекс" стоимостью 3,8 миллиона рублей. Общий ущерб составил более пяти миллионов рублей. Московская полиция, куда уже обратился Хишам, проводит проверку. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А ранее Лайф сообщал, что в Москве неизвестные в масках ограбили четырёх студентов. Среди украденного — полтора миллиона рублей, а также несколько пар дорогих часов. Отметим, что у злоумышленников в руках были предметы, похожие на пистолеты.

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