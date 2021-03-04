Всероссийские проверочные работы для школьников могут отменить
За инициативу проголосовали тысячи учителей, подписав различные петиции.
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Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с предложением отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые школьники четвёртого, пятого, шестого и 11-го классов должны писать с марта по май. Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, его копия имеется в распоряжении RT.
"Проверочные работы стали механическим тестированием, не подходящим для среза знаний обучающихся, дающим дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников", — отметила Строкова.
По её словам, инициативу уже поддержали тысячи учителей России, так как все они подписались под различными петициями. Депутат подчеркнула, что ВПР не могут являться конечной формой оценки знаний учащегося и работы педагога.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в свою очередь указал, что в случае отмены такого формата проверочных работ необходимо предложить альтернативу, создать какой-то механизм контроля.
Ранее Лайф рассказывал, что российским школьникам упростили выпускные экзамены в 2021 году. Такое решение было принято, чтобы "минимизировать риски распространения" коронавируса, однако новые правила коснутся не всех учащихся.
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