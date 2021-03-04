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Всероссийские проверочные работы для школьников могут отменить

За инициативу проголосовали тысячи учителей, подписав различные петиции.

4 марта 2021, 09:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с предложением отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые школьники четвёртого, пятого, шестого и 11-го классов должны писать с марта по май. Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, его копия имеется в распоряжении RT.

"Проверочные работы стали механическим тестированием, не подходящим для среза знаний обучающихся, дающим дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников", — отметила Строкова.

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По её словам, инициативу уже поддержали тысячи учителей России, так как все они подписались под различными петициями. Депутат подчеркнула, что ВПР не могут являться конечной формой оценки знаний учащегося и работы педагога.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в свою очередь указал, что в случае отмены такого формата проверочных работ необходимо предложить альтернативу, создать какой-то механизм контроля.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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