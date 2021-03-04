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Захарова рассказала о масштабной поддержке российской несистемной оппозиции Западом

При этом страны игнорируют свои внутренние проблемы, отметила представитель МИД РФ.

4 марта 2021, 09:20
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / МИД РФ

Западные страны, игнорируя свои внутренние проблемы, развернули широкомасштабную поддержку несистемной оппозиции в России. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом тех, кто получает финансовую поддержку из-за рубежа, дипломат назвала агентами влияния. Она напомнила, что в РФ такие люди проводят интересы других стран.

"В отношении нашей несистемной оппозиции они (страны Запада. — Прим. Лайфа) развернули целый арсенал и аргументации, и возможностей поддержки, и политики, и информации — всего. Идёт целое наступление", — сказала она.

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Дипломат также отметила, что такая многоплановая поддержка стран Запада организуется при тотальном игнорировании собственных внутренних противоречий.

"Политическое преследование или преследование политиков, действующих, ушедших от власти, уголовное преследование, любую страну Евросоюза назовите — там мы таких примеров видим много", — добавила Захарова.

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Ранее Мария Захарова назвала основной целью США сдерживание России. Она отметила, что у подхода, который исполняется и коллективным Западом, есть разные формы реализации.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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