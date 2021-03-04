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"Говорить с нами таким тоном не стоит": В Совфеде оценили условие снятия санкций, поставленное США

Недоверие, которое сквозит во всех заявлениях Америки, приводит к нестабильности в мире, отметили там.

4 марта 2021, 09:09

Фото © Pixabay

Заявления США, подобные поставленному ими условию избежания новых санкций по делу о якобы "отравлении" блогера Алексея Навального, являются демонстрацией полного высокомерия и неуважения к другим государствам. Таким мнением поделился с Лайфом член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Говорить с нами таким тоном США не стоит. Надо вести диалог уважительно и на основе доверия, а данное недоверие, которое сквозит во всех заявлениях США, это и приводит к той нестабильности, которая есть в мире", — отметил парламентарий.

По словам Цекова, в США различные структуры и министерства могут принимать решения, которые выражаются в давлении на Россию, в стране уже нет какой-то координации действий. Член Совфеда подчеркнул, что по большому счёту такое поведение превращается в "несерьёзное представление со стороны США".

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Напомним, в Госдепе заявили, что Россия должна задекларировать и уничтожить химическое оружие, которым, по мнению США, она обладает, чтобы избежать новых санкций по делу Навального.

В начале марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях. А позже президент США Джо Байден продлил на год антироссийские санкции, введённые из-за событий на Украине.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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