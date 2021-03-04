"Говорить с нами таким тоном не стоит": В Совфеде оценили условие снятия санкций, поставленное США

Заявления США, подобные поставленному ими условию избежания новых санкций по делу о якобы "отравлении" блогера Алексея Навального, являются демонстрацией полного высокомерия и неуважения к другим государствам. Таким мнением поделился с Лайфом член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Говорить с нами таким тоном США не стоит. Надо вести диалог уважительно и на основе доверия, а данное недоверие, которое сквозит во всех заявлениях США, это и приводит к той нестабильности, которая есть в мире", — отметил парламентарий.

По словам Цекова, в США различные структуры и министерства могут принимать решения, которые выражаются в давлении на Россию, в стране уже нет какой-то координации действий. Член Совфеда подчеркнул, что по большому счёту такое поведение превращается в "несерьёзное представление со стороны США".

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