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Прохожие на мосту спасли девушку от суицида в Краснодарском крае — видео

Правоохранительным органам предстоит выяснить, связан ли инцидент с опасным флешмобом в TikTok, о котором ранее писал Лайф.

4 марта 2021, 08:54

Прохожие на мосту спасли школьницу от суицида в Краснодарском крае

Видео © LIFE

Инцидент произошёл на мосту в городе Кропоткине Краснодарского края. По словам очевидцев, девушка пыталась свести счёты с жизнью, но её спасли случайные прохожие. Сама она сейчас находится в больнице, информация о её состоянии выясняется. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS).

Массовое безумие: в соцсетях распространяют призывы к суициду — дети под угрозой

Массовое безумие: в соцсетях распространяют призывы к суициду — дети под угрозой

Правоохранительным органам предстоит установить, связана ли попытка суицида с опасным флешмобом в соцсетях, о котором ранее писал Лайф. Источником вредоносного контента снова стал TikTok. В нём распространялись ролики с призывами к суициду. За несколько суток эти видео набрали сотни тысяч просмотров, и лишь через 3–4 дня ролики по хештегу с назначенным днём были заблокированы.

Роскомнадзор заблокировал более 450 материалов в соцсетях с призывами к суициду

Роскомнадзор заблокировал более 450 материалов в соцсетях с призывами к суициду

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за призывов к суициду в "Тиктоке". В соцсети заявили, что блокируют такую информацию, а также хештеги опасных для жизни челленджей.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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