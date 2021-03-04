Прохожие на мосту спасли девушку от суицида в Краснодарском крае — видео
Правоохранительным органам предстоит выяснить, связан ли инцидент с опасным флешмобом в TikTok, о котором ранее писал Лайф.
Прохожие на мосту спасли школьницу от суицида в Краснодарском крае
Видео © LIFE
Инцидент произошёл на мосту в городе Кропоткине Краснодарского края. По словам очевидцев, девушка пыталась свести счёты с жизнью, но её спасли случайные прохожие. Сама она сейчас находится в больнице, информация о её состоянии выясняется. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS).
Правоохранительным органам предстоит установить, связана ли попытка суицида с опасным флешмобом в соцсетях, о котором ранее писал Лайф. Источником вредоносного контента снова стал TikTok. В нём распространялись ролики с призывами к суициду. За несколько суток эти видео набрали сотни тысяч просмотров, и лишь через 3–4 дня ролики по хештегу с назначенным днём были заблокированы.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за призывов к суициду в "Тиктоке". В соцсети заявили, что блокируют такую информацию, а также хештеги опасных для жизни челленджей.
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