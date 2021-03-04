Верховный суд назвал уважительные причины для неуплаты алиментов

Уважительными причинами для освобождения от уплаты алиментов являются болезнь, невыплата зарплаты, призыв в армию и банковская ошибка. Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда (ВС) России. Документ подчёркивает, что несогласие с суммой алиментов не может быть уважительной причиной для неуплаты: суд напоминает, что размер выплат можно оспорить в установленном законом порядке.

В постановлении отдельно обозначен ещё один спорный случай, часто вызывающий вопросы у алиментщиков. Верховный суд разъяснил, что факт совместного проживания лица, обязанного уплачивать алименты, с непосредственным получателем выплат не может расцениваться как основание для освобождения.

Отдельным пунктом суд разобрал случай, когда алиментщик оказался в местах лишения свободы.

"Это также не является безусловным основанием для его освобождения от административной ответственности. В указанном случае подлежат исследованию иные обстоятельства, в частности привлекалось ли такое лицо в период отбытия наказания к оплачиваемому труду, не отказывалось ли оно от работы без уважительных причин", — прокомментировали в Верховном суде.

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве многодетному отцу насчитали пять миллионов рублей долга по алиментам. При этом сам мужчина утверждает, что исправно вносил платежи, а экс-супруга пытается выбить из него деньги незаконно.

А вот в Ленобласти должников по алиментам заставят в качестве наказания косить борщевик. Наступивший 2021 год в регионе объявлен годом борьбы с этим ядовитым растением, и местные власти решили увеличить штат специалистов, которые будут этим заниматься, вот таким необычным способом.

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