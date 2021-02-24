Расплата за предательство. Почему в семьях Аршавина за измены и гордыню родителей расплачиваются дети

Андрей Аршавин через суд добился снижения алиментов, которые он платил своей первой жене Юлии Барановской, и также судебным решением выселил из коттеджа свою вторую супругу Алису с тремя детьми. Это последние новости из жизни некогда самого популярного российского футболиста. На самом деле за всем этим стоит суровый закон кармы. Причём судьба мстит не только Андрею. В семейных конфликтах не бывает одного виноватого, у всех, как говорится, рыльце в пушку.

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Глядя на Барановскую, кажется, что она давно пережила предательство мужа, сделав звёздную карьеру. Аршавин бросил её, когда она была беременна их третьим ребёнком. Редко какая женщина выстоит после такого, а Юлия стала успешной телеведущей. Вероятно, ещё 20 лет назад такого взлёта быть не могло, а сегодня, когда сильные женщины доказывают всему миру, что они не хуже мужчин, биография Барановской стала чем-то вроде наглядного феминистического пособия.

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Счастлива ли она? Внешне — вполне. Но замуж во второй раз до сих пор не вышла, хотя прошло уже восемь лет. Романов было много, но ни одного из своих ухажёров с детьми она не знакомила. До недавнего времени Аршавин выплачивал ей ежемесячно по 300 тысяч рублей на каждого ребёнка, но из-за снижения уровня доходов оспорил эту сумму. Барановская пытается через адвокатов добиться отмены этого решения, но шансов у неё, скорее всего, нет. Завершив карьеру футболиста, Андрей и правда уже не зарабатывает, как раньше.

Расплата

Фото © instagram / baranovskaya_tv

Кто тут прав, а кто виноват, единого мнения нет. На стороне Шавы — армия вчерашних мальчишек, которые выросли на его голах в составе сборной, "Зенита" и лондонского "Арсенала", а на стороне Юлии — все "разведёнки" и "брошенки" страны, которые смотрят программу "Модный приговор". Ясно одно: они обеспеченные и известные люди, которые не сумели сохранить семью, и если сейчас период разбитых сердец и эмоций для них далеко позади, то 15-летний Артём, 12-летняя Яна и 8-летний Арсений растут в неполной семье, где мама делает карьеру, а папа за бортом. Они незаслуженно оказались единственными пострадавшими от ошибок своих родителей.

Страсти

Фото © Instagram / Андрей Аршавин

Предательство Андрея аукнулось ему довольно быстро. Его увлечение моделью Алисой Казьминой улетучилось, и на поверхность всплыла вся грязь семейных скандалов. Новая избранница футболиста ради Андрея оставила мужа, от которого родила двоих детей. Вероятно, они на этом и сошлись: оба чувствовали себя в своих семьях как в клетке, а хотелось свободы. Но это были отношения, построенные на бегстве и страстях, они были обречены. Алиса забеременела и почувствовала, что теряет Андрея, начала ревновать его. Эти приступы в силу медийности персоны её мужа быстро становились достоянием гласности. Ссоры и скандалы погасили весь огонь, который был между ними вначале, и Аршавин вновь не выдержал.

Вон из дома!

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Финансы футболиста между тем продолжали стремительно таять, и он решил не церемониться — потребовал от Алисы освободить особняк, в котором они жили, но который был предусмотрительно оформлен на маму Андрея Татьяну Ивановну. Именно от её имени в суд поступило исковое заявление, которое было удовлетворено. Женщина объяснила, что "поступила так же, как поступала она", имея в виду претензии, которые публично высказывала Алиса во время бракоразводного процесса с её сыном.

Карма

Теперь об Алисе вновь заботится её бывший муж, от которого она ушла к футболисту. Он быстро нашёл новое счастье и уже не думает вернуться, но помочь своим детям — дело чести. Карма всё-таки настигла Алису в самый трудный момент её жизни: она стала страдать от некрозом. Ужасная болезнь, аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решётчатой пазух, по сути, лишила её носа. На всех фото бывшая модель теперь прикрывает лицо рукой. Сама она считает, что это порча, но даже близкие друзья предполагают, что это последствия её пластических операций. Судя по её инстаграму, Алиса полностью ушла в детей, в общении с которыми она явно находит утешение. На их содержание она требовала через суд четыре миллиона рублей в месяц, но адвокатам спортсмена удалось снизить эту сумму более чем в десять раз.

Одиночество

Аршавин сейчас работает тренером в Академии ФК "Зенит" и снимается в рекламе. Денег всё меньше, а проблем всё больше. За ним продолжают следить, и каждое его новое увлечение оказывается информационным поводом для громких заголовков. Впрочем, серьёзных отношений он пока ни с кем не построил. Возможно, он сам этого не хочет, а может быть, девушек, готовых принять мужчину с таким багажом, не находится. Мимолётные барышни, с которыми развлекается Андрей, получают свою долю хайпа, наращивают число подписчиков в "Инстаграме", а потом опровергают сообщения о том, что они встречаются с футболистом. Андрей остался один, встречи с детьми для него редкость, хотя и Юлия, и Алиса не против того, чтобы он проявлял заботу помимо денег. Юлия Барановская, как уже упоминалось выше, тоже одна, как и Алиса. Но это взрослые люди — они сами выбрали такой путь и теперь расхлёбывают. А вот детей жалко.

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