Расплата за счастье: что происходит в семье основателя и солиста популярной группы "Дюна"

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова переживают не лучшие времена с 31 тысячей рублей в кармане, но это мелочь по сравнению с тем, через что они прошли вместе.

Про них всегда говорят так: "Красивая пара", "Крепкий брак", "Нашли друг друга". Но мало кто знает, какой ценой им даются эти характеристики. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова пережили многое: разрушенную семью, аборт, онкологическое заболевание у обоих. А теперь им грозит банкротство.

Одержимость

Вместе они уже 30 лет. И если разобрать их жизнь на детали, то становится ясно: Виктор и Наталья держатся не благодаря, а вопреки. Познакомились они в 1990 году в "Олимпийском". Он был старше её на восемь лет, был уже знаменит на всю страну, но не был свободен — женат, маленькая дочка... Сейчас Наталья вспоминает об этом, прикрывая глаза. По сути, она увела его из семьи.

Представить себе не могла, как разрушить чужую семью, да ещё с ребёнком. Но всё происходило помимо моей воли. После каждой нашей встречи, когда он уходил, моя душа разрывалась на части. Головой я понимала, что всё это неправильно, но отпускать его было невыносимо Наталья Сенчукова

Грех

Сенчукова сама из семьи военного, а Рыбин был морским офицером, да ещё и с медалями (он служил на атомной подводной лодке). Какое-то время у них был любовный треугольник, но в итоге Виктор развёлся. Наталья вскоре забеременела, но испугалась, что окажется запертой в замкнутом пространстве и станет неинтересна Вите.

На вопрос, будем ли мы оставлять ребёнка, он ответил: "Как решишь, так и будет" Наталья Сенчукова

Она и решила — аборт. Но облегчения не наступило. У Натальи стало резко ухудшаться здоровье, она похудела до 49 килограммов и "стала похожа на тень". В отношениях пары начались испытания. Через год Сенчукова ушла от Рыбина, но уже через сутки прибежала в слезах. Впереди было ещё восемь трудных лет. Она была танцовщицей, но Виктору это не нравилось, и он убедил её прекратить эти занятия. Взамен предложил заняться вокалом. Так родилась певица Наталья Сенчукова.

Искупление

В 1999 году она снова забеременела, и на этот раз роковую ошибку они не допустили. Мальчика назвали Васей. Сейчас он выглядит как настоящий мачо, выучился на режиссёра театрализованных представлений и подрабатывает моделью. Его мама и папа тем временем закрепили свой союз венчанием, но жизнь будто не простила им греха детоубийства. В 2018 году они узнали, что больны раком. Виктор и Наталья любили загорать на солнце, чего, как выяснилось позже, им нельзя было делать категорически. У обоих врачи выявили базалиому. С тех пор они должны постоянно проходить курсы лучевой терапии.

Приплыли

Конечно, жизнелюбия и оптимизма в семье поубавилось, но Рыбин и Сенчукова продолжают бороться. Ситуация осложняется их материальными трудностями. Когда-то Виктор придумал себе слишком дорогое хобби — он купил старый круизный теплоход с 34 каютами. На его восстановление Рыбин потратил почти все семейные сбережения и недавно признался, что судно сжирает все деньги. А заработать сейчас они не могут — из-за пандемии концертов нет.

У нас с Натальей осталась 31 тысяча рублей. Друзья нам предлагают финансовую помощь, но мы пока денег не берём Виктор Рыбин

Долгострой

Пара продолжает жить в доме на Рублёвке и сейчас пытается исправить последствия ещё одной авантюры: когда-то Рыбин вложил деньги в строительство спортивного комплекса в Долгопрудном, но случился 2008 год — и проект заморозили.

Вначале я хотел, чтобы это был Дворец единоборств, но, когда случился кризис, мне предложили построить там торговый центр. В итоге нет ни того ни другого, а есть куча долгов и разорившийся родственник, который пытался поднять проект со мной Виктор Рыбин

Землю с недостроем Рыбин выставил на продажу за 129 миллионов рублей, но надежды, что её кто-то купит, сейчас практически нет. Вероятнее всего, объект будет списан за долги, которые неизбежно образуются у четы Рыбина и Сенчуковой.

Счастье

История Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой — это образец отношений, где две половинки решают быть вместе вопреки обстоятельствам. Кто знает, если бы у них за плечами не было измены Рыбина, аборта Сенчуковой и тяжелейшего испытания онкологическим заболеванием, удержались бы они вместе?.. С другой стороны, им и отступать некуда, поэтому прижались друг к другу и терпят. А время идёт, и жизнь показывает, что вместе-то лучше. И это уже совершенно новый уровень отношений. Они наделали много ошибок и расплачиваются за это, но ведь счастливы.

Авторы