Спасибо за дочь: кто вынудил Егора Крида протащить в финал детского "Голоса" дочку Трофима

Самые высокие цифры детский "Голос" показывал, когда случился скандал с дочкой Алсу, и похоже, что история повторяется, только на этот раз всё по сценарию.

Крид привнёс в "Голос" свежее дыхание. "Дети в кои-то веки поют песни не Градского", — пишут в комментариях под последним выпуском шоу. Всё правильно, Егора пригласили в проект, чтобы привлечь новую, молодую аудиторию. Продюсеры франшизы чётко определили роль российского рэпера и с его помощью решают главную задачу — поднять рейтинг.

На волне

О том, как на детском "Голосе" могут повторить опыт с дочкой Алсу и сломать судьбу дочери Трофима, Лайф уже рассказывал. Вкратце напомним лишь, что к девочке повернулись все трое, но уже после того, как она спела песню. Выглядело это так, будто им дали команду в наушники. Оправдываться пришлось Дмитрию Нагиеву, но зерно сомнения было посеяно. По соцсетям, СМИ и на "Ютубе" прошла волна хейта — пользователи обвинили наставников "Голоса" в кумовстве. Впрочем, комментаторы сами же признавали, что у девочки действительно хороший вокал и редкий тембр.

Что-то пошло не так

Пока соцсети бурлили, шоу продолжалось, в нём появлялись дети, которые если и не были на голову выше, то уж точно не уступали по вокальным данным. Но что-то пошло не так, как ожидали зрители. Из 15 участников своей команды Крид оставил только двух — Анну Волкову и Елизавету Трофимову. Тут же на молодого наставника обрушился шквал хейта. Тысячи комментариев в поддержку Алисы Трифоновой, которая была явным фаворитом, и столько же обвинений в том, что за Лизу Трофимову Егора попросили...

За бортом

— Как отец я могу сказать, что, если бы у меня была возможность помочь моей дочке, я бы это сделал. Конечно, галантно, аккуратно, не унижая её личных достоинств, — говорил Баста на тех самых "слепых", где все судьи повернулись к Лизе в самом конце. Сейчас эти слова приобретают двойной смысл. Особенно для Софии Медведевой, Георгия Дзебоева и Алисы Трифоновой, которые остались за бортом. Были и другие замечательные дети, у которых за это время образовались группы поклонников, но о них позже и отдельно.

Мимимишность

Немало вопросов к Криду и по поводу его выбора Ани Волковой. Девочка обладает потрясающей харизмой и блестящей речью, но её вокальные данные просто физически не могли раскрыться в столь юном возрасте — ей всего восемь лет. Поэтому на "слепых" к ней не повернулись Баста и Лобода. С другой стороны, если бы Егор Крид верил, что вокал — главное, то сам никогда бы не вышел на сцену... У Анни Волковой помимо вышеназванных качеств есть ещё миллионы просмотров и лайков в социальных сетях, она уже стала любимицей публики — той самой аудитории, которую нужно затащить на шоу. Прагматично? Увы, но это реалии современного шоу-бизнеса.

"Шоу маст гоу он"

Итого. Лиза Трофимова нужна для хайпа, Аня Волкова — для мимимишности. И та и другая чётко выполняют поставленные продюсерами задачи, возможно, даже не подозревая об этом. Они обе заслуживают похвалы и поддержки. А ещё они заслуживают честной игры… Что же касается Алисы Трифоновой, которая была фаворитом, но не прошла в финал, так ещё не вечер. В конце последнего выпуска было объявлено о дополнительном туре, где зрители определят ещё трёх участников финала. Это радостная новость не только для тех, кто не прошёл, но и для тех, кто ещё верит, что в словосочетании "шоу "Голос. Дети" главные слова — это "голос" и "дети", а не "шоу".

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