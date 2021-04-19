В "Маске" процветает гадкое кумовство: Змею тянут в финал по головам других участников шоу

Продюсеры программы, которая в данный момент имеет самые высокие рейтинги на российском телевидении, обходя даже "Голос" на Первом канале, могут себе позволить наплевать на интересы телезрителей. "Пипл и так хавает", что называется...

И снова минутка ликбеза для тех, кто далёк от "зомбоящика": "Маска" — франшиза проекта The Mask Singer. Это треш-шоу, которое пришло к нам из Южной Кореи, заразив, впрочем, вначале британцев, а потом и всю Европу. В данный момент это самый успешный телепроект в мире. Суть в том, что под очень экстравагантными масками прячутся знаменитости, а зрители и жюри (у нас это Филипп Киркоров, певица Валерия, Тимур Родригез, Александр Ревва и Регина Тодоренко) угадывают, кто же это. Персонажи поют, пляшут и дают подсказки. Звёзды выглядят нелепо, но именно в этом абсурде режиссёры-постановщики раскрывают свои самые смелые идеи. Интрига растягивается на месяцы и выходит далеко за рамки эфира. Замаскированные артисты подписывают контракты, по условиям которых заплатят до десяти миллионов рублей, если проболтаются. На съёмочной площадке действуют уникальные для телевидения правила безопасности: артисты приезжают в разное время, разными маршрутами и передвигаются по съёмочным павильонам в камуфляже. В конце каждого выпуска раскрывается один из персонажей — в этот момент зал покидают зрители, которые могут слить информацию. В общем, несмотря на гротеск, ставки очень высоки. В основе шоу доверие, которое, кажется, российские владельцы франшизы серьёзно подрывают.

Спорное решение

Кадр из видео © YouTube / НТВ

В десятом выпуске второго сезона вскрыли Носорога. Там, как и ожидалось, был солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко. Решение как минимум спорное: Носорог был явным фаворитом и любимцем публики. Певец и правда раскрылся в этом шоу с другой стороны, разрывая зал, зрителей и жюри своим вокалом и хореографией.

— Если там и правда Кирилл Туриченко, то этот артист вышел на другой уровень, — говорил Киркоров в одном из последних выпусков. Но, видимо, у продюсеров другой сценарий. Они явно не хотят расставаться со Змеёй, несмотря на то что её уже давно требуют разоблачить зрители.

Глас народа















О том, что к Змее особое отношение, говорит и тот факт, что посты с её изображением в официальной группе шоу "Маска" в соцсетях появляются гораздо чаще постов с другими персонажами. Причём никого не смущает, что каждая такая публикация вызывает лишь негативную реакцию и открытые призывы снять маску именно с этого персонажа, тем самым прекратив для него участие в шоу.

Лабуда какая-то

Кадр из видео © YouTube / НТВ

Лайф уже рассказывал о том, кто может скрываться под маской пресмыкающегося. Судя по подсказкам, репертуару и хореографии, это Светлана Лобода. Есть и ещё один аргумент, косвенно свидетельствующий о том, что в образе Змеи именно украинская певица: главным хореографом-постановщиком шоу "Маска" является Андрей Царь. Это бывший муж Лободы и отец её первого ребёнка. Сам он пока никак не комментировал данную версию. Его коллега Антон Давыденко в недавнем интервью также не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Мы не смотрим на личность. Тем более со многими артистами ведь и раньше пересекались в других проектах. Но никаких отношений и дружбы у меня ни с одной из масок нет. Старались для каждого Антон Давыденко

Блатные

Однако некоторые звёзды, которых уже рассекретили, не согласны с тем, что на площадке царит равноправие. Со слов того же Давыденко Носорог (Кирилл Туриченко) был явно недоволен тем, что в предыдущем выпуске его оставили без декораций.

Начиная с восьмого выпуска артисты принялись сравнивать свой реквизит, можно сказать, с завистью. Помню, Носорог пришёл и давай капризничать: почему у него вообще нет декораций. На клетку Змеи грустно показывает: "А это не мне? Ну, понятно". Антон Давыденко

Вчера стало понятно, что опасения Туриченко были не напрасными. Режиссёры, хореографы и продюсеры имеют миллион возможностей удалить любого персонажа и продвинуть даже самого непопулярного, как это и происходит со Змеёй. Вспомнить даже историю с Единорогом (Ириной Дубцовой), которую в восьмом выпуске спас Филипп Киркоров, объяснив это тем, что его дочь очень любит данного персонажа. Тогда вместо Единорога маску сняло Солнце, под которой оказалась звезда Comedy Club Марина Кравец. Она также была любимицей зрителей, но кому это интересно?..

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