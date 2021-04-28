Жена генерального продюсера НТВ "спалила" одного из персонажей шоу "Маска"

Чем ближе финал, тем сложнее всем причастным к проекту удерживать тайну. Вот и Яна Батыршина не удержалась.

Бывшая знаменитая гимнастка Яна Батыршина является женой генпродюсера НТВ Тимура Вайнштейна. Именно его компания "ВайТ Медиа" владеет российской франшизой шоу "Маска". И именно его юристы разработали договоры о неразглашении, по которым все участники, зрители и судьи проекта должны будут заплатить миллионные штрафы за разглашение информации о проекте. Брал ли продюсер аналогичную подписку с собственной жены, неизвестно, но Батыршина явно ведёт себя неосторожно и вредит бизнесу собственного мужа.

О том, кто скрывается под маской Ламы, говорят всё больше. Именно этот персонаж оказался на грани вылета в последнем выпуске. Версии звучат разные: Андрей Аверин, Иван Дорн, Виталий Гогунский, Максим Галкин и даже Валерий Леонтьев. Но была ещё одна версия, которая как-то вскользь прозвучала из уст одного из членов жюри — певицы Валерии. Она выдала совершенно неожиданный вариант о том, что там муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов. С чего вдруг? Давайте разбираться.

Юсиф Эйвазов — оперный певец. Да, большинство знает его скорее как супруга Анны Нетребко, но он самодостаточный и вполне успешный артист. В последнее время его имя в среде богемы звучит всё чаще и с благоговением. У теноров с возрастом голос действительно становится более глубоким и чувственным. Эйвазов часто выступает в дуэте с Пласидо Доминго, с которым знаком с юных лет, когда ещё учился в Италии. Сейчас они с Нетребко живут в Вене.

Кумовство

О том, что Тимур Вайнштейн дружит с Эйвазовым, говорить как-то не принято. Этот факт не афишируется, иначе могут возникнуть неоднозначные толки о том, что продюсер помогает сделать имя артисту у нас в России. Но жена Вайнштейна Яна Батыршина не смогла удержаться и призналась на своей странице в "Инстаграме" в любви к певцу.

Юсиф каждый раз восхищает нас всё больше и больше. Как же круто он звучит! Как переливается его голос! Мне кажется, что сейчас его можно смело поставить рядом с великим Лучано Паваротти! До того он хорош Яна Батыршина

Это не единственные признания экс-гимнастки, она несколько раз публиковала видео, где они с мужем присутствуют на концерте и проводят время вместе с Эйвазовым и Нетребко. Возможно, именно эти публикации дали повод Валерии сделать такое предположение насчёт Ламы. Ещё одним разоблачителем стал Прохор Шаляпин, который заявил, что слышал, как Эйвазов поёт эстрадные песни в караоке, и это абсолютно тот же голос, которым на шоу "Маска" поёт Лама.

Про Юсифа я уже несколько раз рассказывала, но всё равно повторю, это наш дорогой друг, звезда мировой оперы, народный артист Азербайджана Яна Батыршина

Клеймо

Понятно, что Батыршина прямо не указывает, кто прячется под маской одного из персонажей шоу, но если там действительно Эйвазов, то это будет означать, что данного оперного певца будут называть либо мужем Анны Нетребко, либо другом Тимура Вайнштейна. Даже если он и правда блистательный тенор.

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