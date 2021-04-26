Вы — змеиная пропаганда! Почему продюсеры шоу "Маска" на НТВ сливают самых популярных персонажей

Зрители не могут забыть Кирилла Туриченко, который был в маске Носорога. Аудиторию можно понять: её любимого персонажа буквально "слили", наплевав на общественное мнение.

Предсказание

Как и писал Лайф ещё месяц назад, под маской Неваляшки прятался Стас Пьеха. Тогда мы обратили внимание на пользовательские эксперименты со звуком — исполнителям шоу меняют голос, и, когда понизили песню круглого персонажа на три полутона, стал отчётливо слышен голос Стаса Пьехи.

Носорога вам не простим!

Каждый новый выпуск шоу "Маска" заканчивается разоблачением одного из персонажей. И обычно это событие перекрывает предыдущие дискуссии. Такой формат удобен для продюсеров — можно не брезговать никакими методами, свежий хейт вытесняет прошлонедельный. Но в этот раз такого не случилось.







Природа успеха Носорога в том, что он пел лучше всех. Жюри и зрители просто не могли понять, кто на российской эстраде владеет таким сильным, чистым и душераздирающим вокалом, и это лишь добавляло очков таинственному артисту. Зрители НТВ советуют Кириллу уходить из "Иванушек Int." в сольное плавание. На проекте он действительно раскрылся по-новому. Вообще, "Маска" тем и притягательна, что здесь знаменитости могут раскрыть свои таланты с неожиданной стороны. И происходит это довольно часто. Удивление — вот, пожалуй, главная эмоция проекта. И с этой точки зрения энтэвэшники с задачей справляются.

Масло в огонь

Чем ближе финал шоу, тем больше аккаунты звёзд в "Инстаграме" завалены обсуждениями о том, кто прячется под той или иной маской. Впрочем, сами знаменитости (особенно те, кого называют в числе наиболее вероятных кандидатов на самом проекте) с удовольствием подливают масла в огонь. Так, Юлия Паршута опубликовала снимок, на котором она запечатлена в позе Змеи. Именно такое расположение рук и бёдер стало визитной карточкой данного персонажа. В комментариях, разумеется, произошёл настоящий взрыв.

Кто-то намекает на себя, а кто-то выдвигает свои версии, к которым прислушиваются зрители. В этом весь цимес шоу — обсуждение выходит далеко за рамки эфирного времени, что позволяет собрать миллионную аудиторию (шоу по-прежнему является самой популярной программой на российском ТВ). Так, Прохор Шаляпин заявил на днях, что под маской Ламы скрывается муж Анны Нетребко — Юсиф Эйвазов. Певец рассказал, что узнал его по голосу и тембру, мол, он лично слышал, как поёт этот человек. К слову, в жюри также звучала эта версия.

Мне посчастливилось быть лично знакомым с ним. Лет десять назад я слышал, как он пел в караоке. Люди встали и начали аплодировать, хотя такое бывает крайне редко. Скорее всего, он согласился не из скуки, а из уважения к членам жюри, организаторам Прохор Шаляпин

Палево

Тут нужно сделать сравнение голосов с двух видео (можно просто вывести последовательно по 15 секунд каждого и титром дать поверх видео "Крокодил на шоу "Маска" и "Jony в караоке"):

С крокодилом тоже вышла накладка — зрители и жюри обсуждали двоих наиболее вероятных кандидатов: Влада Соколовского и восходящую звезду Jony. Именно последний откровенно "спалился" в 11-м выпуске, спев песню Hozier — Take Me To Church. Всё бы ничего, но фанаты быстро нашли любительское видео, снятое в караоке, где Jony поёт именно эту песню. Голос на ролике и голос на шоу — практически идентичны. Тот же тембр, та же хрипотца, те же вокальные приёмы.

Его величество хайп!

Итого осталось четыре персонажа: Змея, Крокодил, Лама и Заяц. Фаворитами зрителей являются все, кроме Змеи. История с тем, что жюри под давлением продюсеров "слило" Носорога — самого яркого и талантливого персонажа второго сезона, до сих пор не даёт покоя тысячам пользователей соцсетей, которые уже несколько недель голосуют против Змеи. Но хайп — одна из главных движущих сил НТВ — та энергия, которая позволяет показать высокие цифры рейтинга. В предыдущих обзорах мы писали о том, что у этого персонажа слишком много общего со Светланой Лободой. Что ж, в копилку этой версии можно добавить и тот факт, что мало кто сравнится с украинской певицей в мастерстве ловить тот самый хайп.

P.S.

А, да, есть ещё приглашённые гости, но их всерьёз никто не рассматривает. Может быть, потому что костюмы ростовых кукол из торговых центров не особо цепляют...

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