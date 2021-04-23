Когда нечего терять: как Мария Максакова объявила войну самому опасному человеку в России

Братва

Владимиру Тюрину, конечно, не нужны эти апартаменты, он богатый человек, у которого достаточно элитной недвижимости в Москве, Испании и других странах. Его называют главой "Братской ОПГ" и коронованным вором в законе, а для неё он просто отец её детей, который не держит своего слова.

— Сколько раз он говорил, что всегда будет мне благодарен, что я всегда могу на него расчитывать... Какое он имеет право лишать меня общения с моими детьми? Это нормально?.. Вероятно, у меня теперь развязаны руки, я могу рассказать миру свою историю Мария Максакова

Ответка

На днях YouTube-канал "Редакция" опубликовал видеоролик, посвящённый ворам в законе, и одним из героев сюжета стал как раз Владимир Тюрин. Этот репортаж стал поводом для ответной атаки — Максакова подала иск, в котором потребовала привлечь отца своих детей к уголовной ответственности за "занятие высшего положения в преступной иерархии". "Я опасаюсь физического устранения. Мотивом для этого является желание Тюрина завладеть моей квартирой на Пресненской набережной. Я действительно боюсь его", — объяснила свои действия Мария Максакова.

Авторитет

© YouTube / НТВ

Владимиру Тюрину не привыкать отбиваться от подобного рода обвинений. Он не один раз подвергался преследованиям со стороны закона, причём как в нашей стране, так и за её пределами. Но в итоге он на свободе, причём свой авторитет Тюрик явно не растерял и считается одним из самых влиятельных людей в мире криминала. По оперативным данным, когда-то его короновал сам Вячеслав Иваньков (Япончик). Были вопросы к Тюрину и у украинских правоохранителей — именно его подозревали в убийстве Дениса Вороненкова, которое произошло в центре Киева. Впрочем, Генпрокуратура Украины впоследствии прекратила дело в отношение Тюрина.

Бегство

© YouTube / НТВ

От Вороненкова Максакова в 2016 году родила сына Ваню. Это её третий ребёнок. Для Вороненкова он был четвёртым. Близкие, которые знали Марию и Дениса, говорили, что она — разлучница, увела его из семьи. Они познакомились, когда работали в Госдуме России. Она была членом "Единой России", он — членом КПРФ. Их свадьбу обсуждала вся страна, но вскоре у Вороненкова начались проблемы с законом, и он бежал на Украину. Максакова последовала за мужем. Так они стали изгоями, и большинство россиян заклеймили их как предателей. Так и было — они оба публично выступали в украинских СМИ с критикой в адрес России. Когда Вороненков погиб, Максакова вернулась. Встреча была холодной.

— Когда я вернулась в Москву, я морально готовилась прийти домой, где его больше нет. Но увы, этого не случилось — мама меня не позвала. Что касается моей дочери, то её отец — Владимир Тюрин — устраивает такое унизительное дозирование этого общения Мария Максакова

С другой стороны

© YouTube / "Россия 24"

Если абстрагироваться от эмоций, то понять Тюрина можно. После того как на Максакову обрушился весь этот народный гнев, единственно правильным решением отца было оградить от него детей. Сейчас Илья учится в Швейцарии, а Людмила живёт с отцом и двумя сводными братьями на Рублёвке, куда Максаковой вход заказан.

Фото © Instagram / mariamaksakova

Вот так девочка, выросшая в центре Москвы, вращавшаяся в кругу богемы, дочь знаменитой актрисы, ставшая солисткой Мариинки, к своим 43 годам осталась практически одна и судится с одним из самых опасных людей в стране... в стране, от которой она когда-то отреклась и которая её приняла, несмотря ни на что.

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