Треш-шоу "Маска" можно закрывать: зрители определили Бузову при помощи компьютера

Вчера зрители раскрыли Ольгу Бузову, чей талант провоцировать не смогла скрыть маска, в то время как жюри её даже не рассматривало в качестве кандидатки.

Кадр из видео ntv.ru

Зрители шоу "Маска" перешли от обычных обсуждений звёзд, спрятавшихся под костюмами, к цифровым подтверждениям своих версий — они меняют тональность обработанных голосов артистов и сравнивают с оригиналами. Так была разоблачена Ольга Бузова. И если эта штука и правда работает, то дальше будут сплошные спойлеры. Будьте осторожны!

Талант всех раздражать







Справедливости ради, прежде чем говорить о самом способе раскрытия, стоит отметить, что Розовая пантера чуть ли не с первого выпуска стала самым нежелательным персонажем. Зрители несколько раз предлагали её кандидатуру на выбывание, но каждый раз её спасал кто-то из членов жюри (что, кстати, тоже породило множество нелицеприятных домыслов и подозрений). Также в социальных сетях Пантера явно всех раздражала. Народный гнев в данном случае оказался весьма прозорливым явлением. После разоблачения персонажа многие из тех, кто не понимал, что не так с этой участницей, наконец осознали, в чём дело.

Фрагмент из видео YouTube / CALENDARIO

Надо признать, что у Ольги Бузовой есть непревзойдённый талант — бесить публику. Пожалуй, на российском небосклоне шоу-бизнеса нет звёзд, которые бы собирали столько хейта на протяжении длительного времени. Возможно, бывшая участница и ведущая "Дома-2" делает это неосознанно, но её продюсеры давно научились конвертировать такой пиар в капитал. На "Маске" стало абсолютно ясно, что Бузова — магнит, который притягивает к себе хоть и негативное, но внимание. Зрители с самого начала требовали убрать Розовую пантеру. Поводом был в основном её голос (точно такие же обвинения преследуют Бузову с того момента, как она начала петь). На ютуб-канале CALENDARIO появилось аудиосравнение голоса персонажа и Бузовой ещё 17 марта.

Сравните сами

Блогер Аня Лапа с помощью несложной компьютерной программы (которую используют звукорежиссёры и музыканты) отсеивает лишние звуки, меняет тональность и получает необработанную версию песни, исполненной во время шоу. Затем полученный результат остаётся только сравнить с кандидатами, которых называют зрители, подписчики и жюри шоу. Примерно таким же способом (только без сведения) пользуются и другие подписчики паблика "Маска" в социальных сетях. Так, один из них просто понизил песню Неваляшки на три тона и сравнил результат с голосом Стаса Пьехи, которого называли в числе тех, кто может прятаться под круглым костюмом.

© VK / "Маска"

Йоу, Заяц!

Фото © VK / ШОУ "МАСКА" НА НТВ

Примерно такие же опыты были проведены с Зайцем и Змеёй. Эти персонажи наиболее интересны публике, поэтому версий тьма. Но самой популярной из них является та, что утверждает: под маской ушастого находится популярный в молодёжной среде хип-хоп-исполнитель Моргенштерн. На втором месте — версия о том, что там прячется Тимур Батрутдинов.

Фрагмент из видео YouTube / CALENDARIO

Фрагмент из видео YouTube / CALENDARIO

Змеюка подколодная!

Фото © VK / "Маска"

В одном из прошлых наших обзоров очередного выпуска "Маски" мы обратили внимание на то, что в образе Змеи может быть Светлана Лобода. Этой версии придерживаются многие пользователи соцсетей и зрители телепроекта. Да и голос после обработки тоже похож. Но после того, как на CALENDARIO голос персонажа сравнили с голосом Юлии Паршуты, кажется, что сомнений остаться не должно.

Фрагмент из видео YouTube / CALENDARIO

Шоу "Маска" продолжает спасать российское телевидение, которое неуклонно теряет рейтинги, уступая аудиторию Интернету. Продюсеры НТВ приобрели франшизу у корейцев и, по сути, вернули часть зрителей, которые ушли в Сеть в поисках более разнообразного контента. Треш — новый тренд, который телевизионщики подсмотрели в Интернете и адаптируют для эфирного вещания. Звёзды, которые выглядят нелепо, должны страдать и плакать? Интрига, выходящая далеко за пределы самого эфира (кандидатов обсуждает вся страна). Вот рецепт современного востребованного телепродукта. Правда, у такого контента есть один важный нюанс, которым современные телевизионщики часто пренебрегают, — доверие аудитории. Если же продюсеры, желая добавить градуса или сэкономить, будут делать подмены, то шоу очень быстро скатится в бездну скандалов, интриг и расследований.

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