Как отнеслась мать Аршавина к скандалу на ТВ и почему пост футболиста стал пророческим

Мать футболиста Татьяна Аршавина защищает сына, а сам футболист, вероятно, и дальше будет настаивать на своей правоте в скандале с разведённой женой.

Вчера Андрей Малахов в программе "Прямой эфир" катком проехался по своему тёзке футболисту Аршавину, который ушёл от второй жены. Сама Алиса Казьмина дала интервью, находясь в больничной палате, — у неё отвалился нос, и врачи Елизаветинской больницы спасают её от некроза. Однако мать Аршавина "легко" объяснила, почему на её сына объявил травлю "человек-фейк".

Лайф подробно описывал историю разводов Аршавина, вкратце напомним лишь, что футболист ушёл от Юлии Барановской, которая родила ему троих детей (расставание произошло, когда женщина была беременна третьим ребёнком), — к Алисе Казьминой, которая на тот момент была замужем и воспитывала двоих детей. Она также бросила своего мужа. Итогом этих отношений стал третий ребёнок Алисы — уже от Андрея, девочку назвали Есенией. После этого их брак затрещал по швам. Стало ясно, что это была не любовь, а страсть, которая довольно быстро улетучилась, оставив двоих обеспеченных молодых людей со всеми своими пороками один на один.

Две жены

Аршавин и ранее судился с первой женой по поводу алиментов, но Барановская могла себе позволить не идти ва-банк, после развода она состоялась как телеведущая и быстро построила себе звёздную карьеру (во многом благодаря образу сильной женщины, которая оправилась после удара судьбы). А вот Алиса себе такого позволить не могла. Аршавин через суд минимизировал алименты и с помощью своей мамы потребовал выселиться из его коттеджа под Санкт-Петербургом. В это время у Алисы начался некроз, у неё буквально отвалился нос, и сейчас врачи пытаются остановить процесс разложения тканей.

Этот человек являлся лицом сборной России. Он воспитывает молодое поколение. Родители приводят к нему своих детей. Чему этот ублюдок может их научить?! Андрей Малахов Телеведущий

Подлец, ничтожество, мерзавец — это самые мягкие из высказываний гостей программы "Прямой эфир", в которой давно режиссёрам не приходилось глушить мат ведущего с помощью звука. По словам матери Алисы Казьминой, Андрей Аршавин разрушил жизнь её дочери.

Я с самого начала была против Андрея и спросила его тогда: ты же понимаешь, что она замужем, есть дети, мол, зачем мы ему? А он тогда сказал, что любит её и хочет быть с ней. Дважды повторил. Мне оставалось только принять, от меня ничего не зависело, всё равно сделали бы по-своему Наталия Сарычева Мама Алисы Казьминой

Она [Алиса Казьмина] просто не хочет выселяться из дома. У неё была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу. Человек вообще всегда сам виноват в своих бедах. А что касается суда, то его мы выиграли, потому что правы Татьяна Аршавина Мама футболиста

Желваки злобы

Скриншот © Youtube / Прямой эфир

Сейчас, когда Алисе Казьминой действительно угрожает гибель, она считает, что на неё навела порчу свекровь, а сама она не разглядела в Андрее психопатологии.

Он не абьюзер, он не тиран, он — психопат! Я это начала понимать, только когда мы праздновали день рождения моего сына. Всё прошло прекрасно, ребёнок плакал от счастья. И настал момент, когда я подаю чек Андрею. Он оплачивает, всё нормально, едем домой с кучей подарков, а у Андрея перекошенное лицо, желваки ходят от злобы. Я его раз спросила: "Что случилось?" "Ничего". "Я же вижу, что что-то не так, это из-за денег?" "Да!" Я говорю, а почему ты сразу не дал понять? Я бы заплатила. "Ну, ты же мне подала чек"... Алиса Казьмина

По словам Алисы, чек был на 160 тыс. — и его прорвало: — Я вообще не собираюсь платить за твоих детей. — То есть детям не рассчитывать ни на игрушки, ни на поездки?.. — Я ещё раз тебе сказал [далее следует мат]: я не хочу платить за твоих детей и не буду этого делать! У тебя свои дети, а у меня свои! — Но ты взял женщину с двумя детьми, взял на себя эту ответственность... С этого моменты мне хотелось расстаться с ним.

Прайм-тайм

Скриншот © Youtube / Прямой эфир

Столько грязи на одного человека в этом ток-шоу не выливали давно. Можно спорить о справедливости этих обвинений, но нельзя не обратить внимания на то, что позиции самого Аршавина и его мамы, которой тоже крепко досталось, представлены не были. Впрочем, от интервью они отказались сами и тем самым развязали руки Малахову. Однако прайм-тайм федерального телевидения сделал своё дело — после такого молчать уже было нельзя, и сегодня мама футболиста всё же высказалась.

Татьяна Аршавина рассказала изданию StarHit, что не поддерживает связь с Алисой уже три года. Она уверена в том, что Андрей вёл себя достойно, а поведение бывшей невестки считает отвратительным. "Столько всего было отдано — тепла, любви, заботы ей, её детям. Но когда мы поняли, что она человек-фейк, то просто закончили всё общение", — рассказала Татьяна Аршавина.

Когда она творила страшные "чудеса" три года назад, то не думала, что я бабушка, что у меня есть любимая внучка Есеня. Она почему-то о детях вообще не думала. Только о себе. Что ей можно всё что угодно, а отвечать не придётся. Она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все её выкрутасы. Не я — провидение. И сейчас, кстати, она снова не думает о последствиях Татьяна Аршавина Мама футболиста

Жалко

Как мы уже писали ранее, во всём этом серпентарии по-настоящему жалко только детей. Причём не только детей, которых родила Алиса Казьмина. Можно представит, каково сейчас 15-летнему Артёму, 12-летней Яне и 8-летнему Арсению, которых воспитывает Юлия Барановская. Понятно, что они пользуются гаджетами и видят всё, что сыпется на их отца. Как им на это реагировать? Юлия умеет подбирать слова и наверняка сумеет как-то сгладить эти травмы, в конце концов, родителей не выбирают. Примечательно, что последняя публикация Аршавина в "Инстаграме", можно сказать, стала пророческой. Он выложил фото с историком моды Александром Васильевым, подписав его так: "Мне вынесли приговор!!!".

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