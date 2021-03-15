Зрители шоу "Маска" обнаружили украинский след Змеи

В пятом выпуске маску снял Банан. Под нею оказался Юрий Стоянов. Его имя называли Валерия и Регина Тодоренко. Ревва и Киркоров были уверены, что в костюме Александр Буйнов. На грани разоблачения оказались Орёл и Змея. Первого спасли зрители, второго — Тимур Родригез, так как решающее слово жюри на этот раз осталось за ним. Впрочем, фанаты телешоу, кажется, уже знают, кто из знаменитостей прячется под маской Змеи. Если не хотите узнавать этой версии, не читайте последний абзац.

Треш в тренде

Энтэвэшники называют "Маску" самым рейтинговым шоу на отечественном телевидении. Природа успеха в том, что это треш. Азиатские телеканалы давно не чураются этого понятия, но у нас даже слово "хайп" раньше никто всерьёз не воспринимал, а теперь хайпожорство даже для Первого канала считается нормальным рабочим инструментом привлечения аудитории. Весь треш "Маски" в том, что знаменитости выглядят гротескно и глупо. При этом само шоу действительно очень динамичное по своему сценарию и притягательное с точки зрения визуала. Некоторые костюмы действительно выглядят как произведения искусства.

Палево

Фото © LIFE

Напомним, что суть — в разгадывании знаменитостей, которые находятся на сцене в необычных костюмах и масках. Опознать героя жюри нужно по подсказкам и выступлениям — все "маски" исполняют какой-то музыкальный номер. Голоса звёзд изменены звукорежиссёрами программы, а по съёмочным павильонам они передвигаются в камуфляже и под охраной. Впрочем, как ранее писал Лайф, это не всегда помогает.

Взаймы















Создатели шоу "Маска" на НТВ любят рассказывать о том, какие ресурсы тратятся на создание масок. На изготовление некоторых из них у команды из 10 человек ушло больше месяца, а оцениваются такие костюмы шестизначными цифрами. Вероятно, работа действительно тонкая, кропотливая и сложная настолько, что не все костюмы были придуманы нашими художниками. Солидная их часть была либо скопирована, либо арендована у британцев, где это шоу называется The Masked Singer (сама франшиза принадлежит корейцам, где шоу называется King Of Mask Singer).

Траур

Также стоит напомнить, что последний выпуск завершился скандалом: жюри и зрители проголосовали и заставили снять маску Пингвина, под которой оказалась певица Азиза. Она явно не хотела покидать шоу и ушла со сцены с похоронным видом, заставив Киркорова оправдываться и молить о прощении. Юрий Стоянов оказался более морально устойчивым, чем Азиза. Её негативная реакция, кстати, не понравилась многим зрителям. Гневные комментарии в адрес певицы сыпятся в соцсетях до сих пор.

Ах ты Змеюка!

После пяти выпусков второго сезона в игре остаются 10 участников: Змея, Неваляшка, Крокодил, Солнце, Заяц, Носорог, Орёл, Единорог, Лама и Пантера. Версии жюри отличаются от версий зрителей и тех вариантов, которые обсуждаются в социальных сетях. Например, Змея, в которой Киркоров подозревает Топурию, а Тодоренко — Нюшу, очень органично вписывается в народную версию о том, что это Светлана Лобода. По мнению зрителей, на это указывают рост, её выбор песни группы Rammstien — Du Hast (в СМИ ранее бурно муссировался роман Лободы и солиста этой группы), а также тембр. Кроме того, Змея как-то упоминала, что она может быть и воздушной. Поклонники певицы сразу вспомнили её акробатические номера во время выступления в "Крокусе", где она летала на страховочных канатах. И последний железный аргумент в пользу версии с Лободой — подсказка, данная самой Змеёй: она как-то обмолвилась, что "ползти змею подстёгивает крапива". Кто следит за карьерой Лободы, в курсе, что её продюсера зовут Нателла Крапивина, которая всё время подгоняет певицу, заставляя её участвовать в новых проектах.

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