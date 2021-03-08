В треш-шоу "Маска" на НТВ вскрыта фальсификация: в костюмах не всегда выступают звёзды

Второй сезон костюмированного шоу "Маска" на НТВ только начался, а вопросов к продюсерам уже слишком много.

Разрыв шаблонов

Для тех, кто в танке, "Маска" — не перезапуск программы с Валерием Комиссаровым, а наш аналог южнокорейского шоу King Of Mask Singer. Это довольно смелый эксперимент продюсеров НТВ, которые просто уловили тренд на треш-шоу, разрывающими привычные телевизионные шаблоны. Суть в том, чтобы жюри (Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, певица Валерия, Александр Ревва и Тимур Родригез) угадало, кто из знаменитостей прячется под маской и костюмом. Замаскированные звёзды пляшут, поют, дают подсказки в течение выпуска — и в конце зрители путём голосования определяют того, кто должен быть разоблачён.

Трещина в фундаменте

Фото © VK

Звучит не особо интригующе, но высокий уровень эмоций и рейтингов достигается как раз за счёт элементов треша. Зрителям нравится думать, что кто-то из селебрити оказался в непривычной для себя роли. Восхищение от красочности шоу и дорого сконструированных костюмов перемешивается с острым чувством неловкости за происходящее. Это и есть рецепт успешности проектов нового телевидения, которое вынуждено конкурировать с YouTube и придумывать дерзкие эксперименты. Но в нашем случае под сомнение попала основа основ этой франшизы, фундамент которой — доверие аудитории.





После прошлого выпуска зрители обратили внимание на нестыковки в случае с Ананасом. Тогда под маской оказался Иосиф Пригожин, которого не узнала даже жена, сидящая в жюри. Так вот, человек, выступавший на протяжении шоу в костюме ананаса и Пригожин сильно отличались по складу фигуры. Сравнительные скрины очень быстро стали распространяться в социальных сетях и спровоцировали шквал обвинений продюсеров шоу в нечестности.

За кулисами

Примечательно, что создатели "Маски" уверяют, что даже во время съёмок в павильонах студии звёзды не могут светить свои лица. Они передвигаются по съёмочным локациям в специальном камуфляже. Но это, как выяснилось, не сильно помогает. В Сети уже оказалось фото персонажа Солнце — без маски. Одни зрители опознали в ней певицу Алсу, другие — Наталью Сенчукову. К слову, первый вариант озвучивался членами жюри и во время выступления Солнца.

Всё или ничего

Выпуск от 7 марта подарил зрителям настоящую драму. Развязкой стало разоблачение Пингвина. Четверо из членов жюри решили, что под маской Анита Цой, но прав оказался только Тимур Родригез: это была певица Азиза. Она явно расстроилась и даже всплакнула, заявив, что хотела продержаться до конца этого шоу. Когда артистка сняла маску, на ней не было лица. Расстроился и Филипп Киркоров, заявив, что он себе этого не простит.

Прости. Я не прощу себе этого никогда. Как это может быть, хоть кто-нибудь бы намекнул! Ну, невозможно, ну, как так… Я представляю, что она могла делать дальше в этом проекте, она же всё может! У меня нет слов Филипп Киркоров

Интрига

Отличительной особенностью данного формата шоу является тот факт, что основные события разворачиваются не только на экране, но и вне эфира. О персонажах, интригах, тайнах и звёздах говорят в СМИ, имена претендентов обсуждают в соцсетях. Чем дольше знаменитости держатся в проекте, тем о них чаще говорят и тем им проще удерживать интригу, а значит, приковывать внимание к своим персонам.

Фото © instagram / maskantv

Костюм пингвина уступал другим произведениям искусства, которые представлены во втором сезоне. Из них мастерством исполнения явно выделяются Змея и Орёл. Над костюмами трудится команда Анастасии Сахновской. Некоторые из работ оцениваются шестизначными сумами, а фраза "Осторожнее!" за кулисами звучит в адрес участников чаще других.

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