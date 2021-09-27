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97-летний участник шоу "Голос" заставил плакать Газманова, вышел в финал и загнал наставников в тупик

Шоу "Голос 60+" вышло на финишную прямую — в завершающий этап прошло восемь человек, и жюри оказалось в очень трудном положении.

27 сентября, 14:12
<p>Кадр из <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CgLm2ZL54HU&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81/TheVoiceRussia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">видео </a>© <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CgLm2ZL54HU&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81/TheVoiceRussia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / "Голос" / The Voice Russia</a></p>

Кадр из видео © YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Михаил Ерофеевич Серебряков — самый возрастной участник телепроекта за всю его историю. Он выступает в команде Олега Газманова. 19 сентября ему исполнилось 97 лет. "Слепые" он буквально "разорвал" — к нему повернулись все четверо судей, и, разумеется, слушали они его стоя.

Смирно!

Серебряков живёт в подмосковном Зеленограде, сколько себя помнит, всегда пел. Выход на сцену на закате жизни — подвиг не только для него, но и для его детей, внуков и правнуков, которые переживали явно сильнее, чем он сам. Пенсионер же шутил и вполне уверенно парировал шутки Нагиева, подкалывая жюри.

Кадр из видео © YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Кадр из видео © YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Во втором этапе, когда каждый из наставников должен выбрать двоих из пяти участников своих команд, было полное ощущение, что с Михаилом Ерофеевичем попрощаются, мол, дедушка уже победил, его мечта исполнена, а теперь стоит уступить место тем, чьи вокальные данные близки к профессиональным. Так думали многие, пока Серебряков не вышел на сцену.

Нас всё меньше…

В "Нокаутах" он исполнил песню "Нас всё меньше и меньше". Это было точное попадание в нерв. Газманов явно бил на поражение, но не ожидал, что сам будет плакать. Его подопечный исполнил песню именно так, как её нужно было исполнить. Проникновенно, эмоционально и в то же время спокойно и точно. Сейчас фрагмент этого выступления стал одним из самых просматриваемых на официальном YouTube-канале шоу.

Видео © YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Безусловно, на проекте представлены прекрасные вокалисты из всех уголков страны. Для многих из них пройти в финал означает резкий поворот в жизни, её новый яркий виток. И Стасу Намину, Лайме Вайкуле, Валерию Леонтьеву и особенно Олегу Газманову придётся крайне тяжело. Им нужно решить — дать дорогу "молодым" или сделать то, о чём мечтает большинство зрителей: вручить серебряный микрофон человеку, который, может, и поёт не столь идеально, но вызывает самые сильные эмоции.

Кадр из видео © YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Кадр из видео © YouTube / "Голос" / The Voice Russia

История

Возможно, Юрий Аксюта найдёт какое-то изящное решение, чтобы никого не обидеть, но мы в очередной раз убеждаемся, что у четвёртого сезона "Голос 60+" уже есть победитель, о котором стоит рассказать чуть подробнее.

Михаил Серебряков начал петь в церковном хоре, куда его привела мама.

Она знала очень много романсов, русских народных песен. Вдохнула в меня это… Это моё душевное состояние

Михаил Серебряков

На шоу Михаил Ерофеевич попал не по своей воле. Он пел в хоре ветеранов, и его друг отправил запись, не спрашивая у него разрешения. Вначале пенсионера пригласили на шоу "Старше всех", а уже оттуда в "Голос".

В "60+" же молодые… Куда меня, старого дурака? Я по-своему всё пою. А мне сказали: "Вы спойте песню "Вижу чудное приволье". Ну вот я так попал сюда и спел

Михаил Серебряков

Когда началась война, Михаилу Серебрякову было 17 лет. Он был танкистом и участвовал в сражениях Первого украинского фронта. После Победы продолжил службу на границе, а затем поступил в политехнический институт и стал технологом. Прошёл путь от инженера до директора завода в Зеленограде и с тех пор не уезжал из этого города. При этом он всегда был в музыке. Причём не только пел, но и сам писал мелодии. У него есть альбом, в котором 32 композиции. Он участвовал и побеждал в международных вокальных конкурсах, то есть на сцене он не случайный человек. Тем не менее сейчас он скромно отзывается о своих вокальных способностях. С ним несогласны члены жюри и многие зрители. Они сходятся во мнении, что у этого дедушки редкая способность воспроизводить мелизмы так, как в наше время уже этого не делает никто.

Кадр из видео © YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Кадр из видео © YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Я хочу, чтобы на конкурсе я получил оценку, которой я достоин. А таких, как я, здесь человек, наверное, 50, и каждый хочет победить. Как уж получится

Михаил Серебряков

Какие "секреты на миллион" нравятся зрителям шоу на самом деле

Какие "секреты на миллион" нравятся зрителям шоу на самом деле

Авторы
Василий Климов
Василий Климов

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