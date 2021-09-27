97-летний участник шоу "Голос" заставил плакать Газманова, вышел в финал и загнал наставников в тупик Шоу "Голос 60+" вышло на финишную прямую — в завершающий этап прошло восемь человек, и жюри оказалось в очень трудном положении. 27 сентября, 14:12 Кадр из видео © YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Михаил Ерофеевич Серебряков — самый возрастной участник телепроекта за всю его историю. Он выступает в команде Олега Газманова. 19 сентября ему исполнилось 97 лет. "Слепые" он буквально "разорвал" — к нему повернулись все четверо судей, и, разумеется, слушали они его стоя.

Смирно!

Серебряков живёт в подмосковном Зеленограде, сколько себя помнит, всегда пел. Выход на сцену на закате жизни — подвиг не только для него, но и для его детей, внуков и правнуков, которые переживали явно сильнее, чем он сам. Пенсионер же шутил и вполне уверенно парировал шутки Нагиева, подкалывая жюри.

Во втором этапе, когда каждый из наставников должен выбрать двоих из пяти участников своих команд, было полное ощущение, что с Михаилом Ерофеевичем попрощаются, мол, дедушка уже победил, его мечта исполнена, а теперь стоит уступить место тем, чьи вокальные данные близки к профессиональным. Так думали многие, пока Серебряков не вышел на сцену.

Нас всё меньше…

В "Нокаутах" он исполнил песню "Нас всё меньше и меньше". Это было точное попадание в нерв. Газманов явно бил на поражение, но не ожидал, что сам будет плакать. Его подопечный исполнил песню именно так, как её нужно было исполнить. Проникновенно, эмоционально и в то же время спокойно и точно. Сейчас фрагмент этого выступления стал одним из самых просматриваемых на официальном YouTube-канале шоу.

Безусловно, на проекте представлены прекрасные вокалисты из всех уголков страны. Для многих из них пройти в финал означает резкий поворот в жизни, её новый яркий виток. И Стасу Намину, Лайме Вайкуле, Валерию Леонтьеву и особенно Олегу Газманову придётся крайне тяжело. Им нужно решить — дать дорогу "молодым" или сделать то, о чём мечтает большинство зрителей: вручить серебряный микрофон человеку, который, может, и поёт не столь идеально, но вызывает самые сильные эмоции.

История

Возможно, Юрий Аксюта найдёт какое-то изящное решение, чтобы никого не обидеть, но мы в очередной раз убеждаемся, что у четвёртого сезона "Голос 60+" уже есть победитель, о котором стоит рассказать чуть подробнее. Михаил Серебряков начал петь в церковном хоре, куда его привела мама.

Она знала очень много романсов, русских народных песен. Вдохнула в меня это… Это моё душевное состояние Михаил Серебряков

На шоу Михаил Ерофеевич попал не по своей воле. Он пел в хоре ветеранов, и его друг отправил запись, не спрашивая у него разрешения. Вначале пенсионера пригласили на шоу "Старше всех", а уже оттуда в "Голос".

В "60+" же молодые… Куда меня, старого дурака? Я по-своему всё пою. А мне сказали: "Вы спойте песню "Вижу чудное приволье". Ну вот я так попал сюда и спел Михаил Серебряков

Когда началась война, Михаилу Серебрякову было 17 лет. Он был танкистом и участвовал в сражениях Первого украинского фронта. После Победы продолжил службу на границе, а затем поступил в политехнический институт и стал технологом. Прошёл путь от инженера до директора завода в Зеленограде и с тех пор не уезжал из этого города. При этом он всегда был в музыке. Причём не только пел, но и сам писал мелодии. У него есть альбом, в котором 32 композиции. Он участвовал и побеждал в международных вокальных конкурсах, то есть на сцене он не случайный человек. Тем не менее сейчас он скромно отзывается о своих вокальных способностях. С ним несогласны члены жюри и многие зрители. Они сходятся во мнении, что у этого дедушки редкая способность воспроизводить мелизмы так, как в наше время уже этого не делает никто.

Я хочу, чтобы на конкурсе я получил оценку, которой я достоин. А таких, как я, здесь человек, наверное, 50, и каждый хочет победить. Как уж получится Михаил Серебряков

Авторы Василий Климов