Какие "секреты на миллион" нравятся зрителям шоу на самом деле Программа выходит в эфир уже 4 года. За это время через жернова Кудрявцевой прошло почти 200 знаменитостей, но зрителей интересуют не секреты. 22 сентября, 21:40 Кадр видео YouTube НТВ/Секрет на миллион

Суть шоу в том, что звёзды российского шоу-бизнеса отвечают на вопросы телеведущей и каждый ответ приносит им деньги. Чем откровеннее тема, тем больше выигрыш. Гость может один раз отказаться отвечать, но чем ближе к финальной сумме с шестью нулями — тем вопросы становятся более интимными.

Искренность

Может показаться, что природа популярности "Секрета на миллион" именно в том, чтобы знаменитые люди дошли до конца. На самом же деле рейтинг зависит от другого. От того, насколько вообще искренне и открыто ведёт себя звезда. Телекамеры, опыт Кудрявцевой и тщательная подготовка редакторов и продюсеров преследуют одну цель — вскрыть сущность героя. А дальше зрители сами решат, кто им нравится, а кто нет.

Тарзан лишний

Кадр видео YouTube НТВ/Секрет на миллион

В последнем выпуске Наташа Королёва рассказала, как потеряла ребёнка и как помогла другу-гею стать отцом, признавшись, что у неё в США есть внебрачная дочь. Да, эти новости в итоге облетели все СМИ и соцсети, но главная эмоция зрителей: Сергей Глушко недостоин Наташи Королёвой. Именно такие комментарии к выпуску собрали больше всего одобрения в виде лайков. Всё дело в изменах и скандалах, связанных с махинациями, в которые Тарзан вольно или невольно втянул певицу. Аудитория, кажется, не простила стриптизёру его бурное и вульгарное прошлое и отказывается принимать его натужно благочестивое будущее.

Мама может!

Признание рыженькой из "Тату" Лены Катиной должно было повергнуть в шок многих поклонников дуэта. Педофил, который надругался над ней в подъезде, когда ей было 11 лет. Он не стал насиловать девочку, но заставил делать то, что осталось в её памяти тяжёлой травмой на всю жизнь. Его так и не поймали, а сама Лена пережила этот эпизод благодаря своей маме. Именно мама Лены Катиной стала истинным героем передачи. Она вызвала полицию, стала ходить с дочкой к психологам, перекроила её жизнь таким образом, чтобы девочка ушла в творчество и ни о чём не думала. У неё всё получилось. Они пережили тот кошмар.

Кадр видео YouTube НТВ/Секрет на миллион

Просто добро

Сёстры Зайцевы также откровенно рассказывали о насилии, которое пережила Елена в одном из парков. Неизвестный напал на неё и пытался задушить, но ей удалось вырваться. Позже выяснилось, что у неё сломана челюсть. Но не это признание понравилось аудитории, а рассказ сестёр о том, как они помогают бездомным животным. Они спасают собак уже больше 10 лет. Они вообще многим помогают, как выяснилось. Причём для них это обычное дело, никаких секретов. Эти факты вообще вскрылись во время шоу случайно. На них ведь сенсации не построишь...

Кадр видео YouTube НТВ/Секрет на миллион

Отец-молодец!

Приглашение на передачу Бориса Галкина означало одно — главной темой станет его сын актёр Влад, который умер в 38 лет от инфаркта. Но, судя по реакции аудитории, эта трагедия не замкнула его в себе. У него родилась дочь в 70 лет. И именно новая жизнь, а не смерть собрала больше всего комментариев и зрительских обсуждений. Причём большинство реакций — это слова восторга и поддержки 74-летнего актёра. Сейчас его малышке Ане 4 года, она растёт счастливым и здоровым ребёнком в атмосфере добра и нежности, где папа одновременно может быть и самым прекрасным дедушкой на свете.

Кадр видео YouTube НТВ/Секрет на миллион

Не барин, а Борян!

Вечно молодой Митя Фомин стал объектом насмешек зрителей. Аудитории явно не понравились барские замашки экс-солиста группы Hi-Fi. Фомин с придыханием рассказывал о своей недвижимости в Италии, о деньгах, о роскоши... Возможно, он и был искренним в своей непосредственности, но кич никогда не привлекал добрых эмоций. В итоге Фомин оказался под обстрелом очень едких комментаторов, которые подметили его сходство с Борисом Моисеевым...

Кадр видео YouTube НТВ/Секрет на миллион

Авторы Василий Климов