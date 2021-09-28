"Игра" престолов: Как будут воевать с Масляковым новые кавээнщики и кто получит 30 млн Новый проект телеканала ТНТ "Игра" уже назвали объявлением войны бессменному ведущему КВН Александру Маслякову. 28 сентября, 16:44 Фото © repost.uz

Репутация диктатуры КВН сработала на руку "тээнтэшным" продюсерам и помогла оттянуть лучшие юмористические таланты в стране. Но у Александра Васильевича по-прежнему есть то, чего нет у ТНТ, и это не только Константин Эрнст.

85 юмористов (в основном бывших кавээнщиков) объединились в 12 команд и соревнуются за главный приз — 30 млн рублей. Конечно, есть и отличия, которые в основном построены на минусах и ограничениях "Клуба весёлых и находчивых".

Цензура

Нет, материться на ТНТ нельзя, но шутки стали жёстче, хотя и не сказать, что произошла какая-то революция. Просто сатира стала острее, словесный абьюзинг — более жёстким, но о политике, так же как и на Первом, ребята предпочитают не шутить.

30 млн

Такой куш, конечно, заставляет юмористов попотеть. Сумма и правда такая крупная, что за неё будут бороться всерьёз, а значит, привлекать самых дорогостоящих авторов. Возможно, этот подход даже перевернёт весь рынок авторских гонораров — теперь в условиях можно закладывать процент, мол, если победим, 30% выигрыша — автору. Другая сторона медали — погоня за деньгами и креатив — это две разные цели, и перекосы будут просто разносить всю "Игру". В этом плане амбиции молодых людей, на которых строил свою "кухню" Масляков, выглядят куда более органично.

Жюри

Судьи — Гарик Мартиросян, Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Нурлан Сабуров — говорят участникам команд своё мнение в лицо и сразу. Но! Во-первых, почти никто из них не решается критиковать (разве что изредка это делает Мартиросян), а во-вторых, выдавать новую рецензию после каждого номера может далеко не каждый, отсюда неловкие паузы, глупые повторы — и, как итог, члены жюри выглядят не слишком достойно в своих огромных светящихся креслах. Тогда как участники, выложившиеся на сцене, явно ожидают более честной игры. Возможно, именно сумма в 30 млн заставляет всех быть немного лицемерными.

Нет правил

Отсутствие формата не сильно отличает выступления команд от того, что происходит на сцене Театра российской армии или Дома КВН. Сценки, музыка, заигрывания с залом и жюри, а главное — те же лица… Всё это делает "Игру" калькой КВН с небольшими отличиями. Да, некоторые команды позволяют себе не петь в конце выступления, кто-то вместо сценария решает устроить полную импровизацию, но в целом отсутствие правил только декларируется в промо "Игры". На самом деле правила есть, и одно из них очень сильно бросается в глаза: юмористам явно дали установку не упоминать Маслякова. Понятно, что шутки на эти темы всё равно проскакивали между строк, но это происходит нарочито сдержанно. Масляков стал персоной, о которой говорят: "Тот, которого нельзя называть..." Впрочем, "Камызяки" в своём выступлении поблагодарили "игру, благодаря которой они играют в эту "Игру"… На этом всё.

Опасная игра

Понятно, что конкуренция играет на руку конечному потребителю и новый проект ТНТ будет развиваться. В этом смысле КВН над схваткой, потому что он существует не только ради рейтингов и заработка, а ещё и для того, чтобы находить и раскрывать новые таланты. Тогда как в "Игре" молодым, талантливым, но неизвестным как будто делать нечего.

Подсуетились

Жёсткая школа КВН, с одной стороны, отталкивает, но закаляет — с другой. Едва ли Азамат Мусагалиев, Иван Абрамов, Ольга Кортункова и другие звёзды КВН стали бы теми, кем стали, без школы Маслякова. Продюсеры ТНТ просто воспользовались ситуацией и предложили.

Корабль плывёт

Тем не менее корабль под названием КВН плывёт, и главное его топливо — тщеславие молодых креативных людей, которые воспринимают клуб как трамплин для звёздной карьеры. Несмотря на жёсткую структуру управления и отбор, все понимают, что когда-то Масляков помог раскрыться многим из тех, кто сейчас отнимает у него аудиторию. Это не в первый раз: говорят, когда запускался Comedy Club, Александр Васильевич был в ярости, и вот ещё один удар со стороны ТНТ. Сам он пока не комментировал появление шоу, его представитель сослался на то, что Александр Васильевич в отпуске. Как бы то ни было, реальным судьёй будет зритель. За сутки ролик набрал около 5 млн просмотров, и самым популярным комментарием стали слова пользователя под ником BOKEY: "КВН должен гордиться "Игрой"! Самое главное сказали — спасибо!"

Авторы Василий Климов