Путин назвал "ублюдками" и "букашками" тех, кто в Сети подталкивает детей к суициду

"Когда полиция добирается до этих уродов, можете представить, что это совсем другие люди. Когда сидит в Интернете — такой крутой рембо, толкая девчонку с крыши прыгать, а как только полиция зашла — в штаны наложил в прямом смысле слова. Ублюдок такой сидит. Букашка, раздавить его не жалко. Девочек, пацанов подталкивает к суициду, и при этом ещё на этом и зарабатывает", — сказал глава государства в ходе встречи с участниками акции #МыВместе.