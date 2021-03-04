Путин назвал "ублюдками" и "букашками" тех, кто в Сети подталкивает детей к суициду
Глава государства отметил, что в Интернете часто используют несовершеннолетних в качестве инструмента достижения эгоистичных целей.
Путин назвал "ублюдками" и "букашками" тех, кто в Сети подталкивает детей к суициду. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин назвал "ублюдками" и "букашками" людей, который через Интернет подталкивают детей к суициду.
"Когда полиция добирается до этих уродов, можете представить, что это совсем другие люди. Когда сидит в Интернете — такой крутой рембо, толкая девчонку с крыши прыгать, а как только полиция зашла — в штаны наложил в прямом смысле слова. Ублюдок такой сидит. Букашка, раздавить его не жалко. Девочек, пацанов подталкивает к суициду, и при этом ещё на этом и зарабатывает", — сказал глава государства в ходе встречи с участниками акции #МыВместе.
Путин отметил, что в Интернете существует детская порнография, проституция и распространение наркотики. И это — использование детей в качестве предмета, инструмента для достижения эгоистических целей и получения прибыли. Российский лидер подчеркнул, что Интернет проник во все сферы жизни и должен подчиняться не только формальным юридическим правилам, но и моральным законам.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин на ежегодной итоговой коллегии МВД РФ призвал правоохранителей активно мониторить Интернет и выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.
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