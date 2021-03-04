Экс-президент Армении Кочарян: Премьер не имеет морального права быть Верховным главнокомандующим

Экс-президент Армении Роберт Кочарян: Премьер-министр не имеет морального права быть Верховным главнокомандующим. Видео © Старше Эдды / LIFE

Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что решение премьера Никола Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба ВС страны Оника Гаспаряна является незаконным, так как у главы кабмина нет на него права.

"Неподчинение незаконному указу не является преступлением, напротив, это является неким манифестом того, что в Армении законность должна быть соблюдена. Но в гораздо более широком контексте заявление Генштаба говорит о том, что премьер-министр не имеет морального права быть Верховным главнокомандующим", — сказал Кочарян, отвечая на вопрос Лайфа.

Бывший президент Армении также отметил, что ему совершенно непонятен смысл военного положения, ведь с событий в Нагорном Карабахе прошло уже достаточно времени, а ещё в декабре подобный режим в Азербайджане был отменён. Кочарян подчеркнул: армия имеет право принимать самостоятельные законные решения.

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