Экс-президент Армении Кочарян: Премьер не имеет морального права быть Верховным главнокомандующим
Неподчинение начальника Генштаба указу — не преступление, а некий манифест, указал политик, отвечая на вопрос Лайфа.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян: Премьер-министр не имеет морального права быть Верховным главнокомандующим. Видео © Старше Эдды / LIFE
Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что решение премьера Никола Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба ВС страны Оника Гаспаряна является незаконным, так как у главы кабмина нет на него права.
"Неподчинение незаконному указу не является преступлением, напротив, это является неким манифестом того, что в Армении законность должна быть соблюдена. Но в гораздо более широком контексте заявление Генштаба говорит о том, что премьер-министр не имеет морального права быть Верховным главнокомандующим", — сказал Кочарян, отвечая на вопрос Лайфа.
Бывший президент Армении также отметил, что ему совершенно непонятен смысл военного положения, ведь с событий в Нагорном Карабахе прошло уже достаточно времени, а ещё в декабре подобный режим в Азербайджане был отменён. Кочарян подчеркнул: армия имеет право принимать самостоятельные законные решения.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова — и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
Сам Пашинян уже дважды направлял президенту Армении представление об увольнении Оника Гаспаряна. 2 марта сообщалось, что глава государства эти бумаги подписывать отказался.
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