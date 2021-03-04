Мэр Кемерова попал в больницу с переломами пяти рёбер
Травмы он получил, когда осматривал машину.
Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС
Мэр Кемерова Илья Середюк получил серьёзные травмы и попал в больницу. Всё произошло на дачном участке главы города 28 февраля, передаёт vse42.ru.
В беседе с порталом Середюк уточнил, что чувствует себя нормально. Градоначальник рассказал, что в выходной решил провести небольшой осмотр машины. Во время спуска в специальную яму он споткнулся и упал.
"В результате медики диагностировали у меня перелом пяти рёбер и ушиб селезёнки", — сказал Середюк.
Сейчас врачи проводят пациенту дополнительные обследования.
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