Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Мэр Кемерова попал в больницу с переломами пяти рёбер

Травмы он получил, когда осматривал машину.

4 марта 2021, 11:17
<p>Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС</p>

Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС

Мэр Кемерова Илья Середюк получил серьёзные травмы и попал в больницу. Всё произошло на дачном участке главы города 28 февраля, передаёт vse42.ru.

В беседе с порталом Середюк уточнил, что чувствует себя нормально. Градоначальник рассказал, что в выходной решил провести небольшой осмотр машины. Во время спуска в специальную яму он споткнулся и упал.

"В результате медики диагностировали у меня перелом пяти рёбер и ушиб селезёнки", — сказал Середюк.

Сейчас врачи проводят пациенту дополнительные обследования.

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев попал в больницу. Он рассказал Лайфу о самочувствии

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев попал в больницу. Он рассказал Лайфу о самочувствии

Ранее Лайф писал, что актёр Роман Курцын сломал два ребра на съёмках второй части фильма "Гуляй, Вася!".

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Прокуратура хочет изменить статью дела полицейских, не приехавших на вызов в дом, где убивали студентку

26 февраля, 04:50

Мэра Томска отпустили из СИЗО под домашний арест

2 марта, 14:34

Кофе, сушёный кальмар и курага: Лайф узнал о содержимом передачки для Навального в СИЗО-3 "Кольчугино"

сегодня в 11:51
Life

Путин: Девять регионов ещё не приступали к вакцинации от ковида

сегодня в 12:01

Путин назвал российские вакцины от ковида наиболее эффективными в мире

сегодня в 11:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1