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Германский концерн Uniper оценил готовность "Северного потока — 2" в 98%

При этом компания решила выйти из финансирования проекта.

4 марта 2021, 11:15
<p>Фото © Getty Images/Sean Gallup</p>

Фото © Getty Images/Sean Gallup

Финансовый партнёр строительства "Северного потока — 2" — германский концерн Uniper — оценил готовность газопровода в 98%. Об этом сообщил топ-менеджер компании.

"Это бизнес-проект, завершённый на 98%. И мы с нетерпением ждём, когда он будет завершён полностью", цитирует его ТАСС.

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Uniper оценивает ситуацию со строительством трубопровода как "довольно хорошую" и не видит никаких технических рисков. При этом концерн объявил о том, что не планирует осуществлять финансирование проекта в будущем, также в компании не раскрывают размер инвестиций, уже вложенных в "Северный поток — 2".

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.


Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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