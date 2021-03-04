Германский концерн Uniper оценил готовность "Северного потока — 2" в 98%
При этом компания решила выйти из финансирования проекта.
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Финансовый партнёр строительства "Северного потока — 2" — германский концерн Uniper — оценил готовность газопровода в 98%. Об этом сообщил топ-менеджер компании.
"Это бизнес-проект, завершённый на 98%. И мы с нетерпением ждём, когда он будет завершён полностью", — цитирует его ТАСС.
Uniper оценивает ситуацию со строительством трубопровода как "довольно хорошую" и не видит никаких технических рисков. При этом концерн объявил о том, что не планирует осуществлять финансирование проекта в будущем, также в компании не раскрывают размер инвестиций, уже вложенных в "Северный поток — 2".
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.
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