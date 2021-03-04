Принять "такой, какая есть": Президент Эстонии призвала к диалогу с Россией
Примерами сотрудничества РФ и ЕС она назвала совместные проверки границ и решение проблем экологии.
Керсти Кальюлайд. Фото © ТАСС / EPA-EFE / Toms Kalnins
В интервью латвийскому порталу LTV президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала страны Балтии не избегать диалога с Россией и принять её "такой, какая она есть".
"Вовлечение не означает отказа от своих принципов. Я за диалог, но в нём нужно быть твёрдыми и давать чёткий посыл. В этом наша общая задача — работать с этими трудными вопросами", — сказала Кальюлайд.
По мнению эстонского лидера, Запад должен принять Россию "такой, какая она есть", что даст возможность лучше её понимать. В качестве примеров сотрудничества РФ и ЕС президент назвала совместные проверки границ, решение экологических проблем, а также обмен студентами.
Ранее министр иностранных дел республики Эва-Мария Лийметс заявила, что страна вполне могла бы сделать первый шаг и заявить о готовности ратифицировать эстонско-российский пограничный договор. Кальюлайд в свою очередь поддержала эту позицию.
Ранее Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония готова применять для вакцинации от коронавируса российский препарат "Спутник V", в случае если он будет одобрен для использования в странах Евросоюза.
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