"Чем выше юбка, тем больше скидка": Жительницы Тюмени возмутились сексистской акцией автомойки к 8 Марта

Одна из автомоек в Тюмени предложила своим клиенткам поучаствовать в акции "Чем выше юбка, тем больше скидка", посвящённой Международному женскому дню. Она заключается в том, что дамы, приехавшие помыть машину в канун 8 Марта в мини-юбке, получат щедрую скидку на услугу. А "богине в бикини" и вовсе обещают комплексную мойку автомобиля совершенно бесплатно. Так, некоторые клиентки посчитали акцию сервиса оскорбительной и сексистской. Об этом пишет 72.ru.

"Меня возмутила акция на автомойке, которую я посещаю регулярно. Не воспользовалась бы ни за что такими условиями, для меня это унизительно. Я не хочу приезжать, чтобы меня оценивали каким-то животным взглядом. Было бы приятней, если в подарок шла какая-то услуга, но никак не "торговля" своим телом. 8 Марта — это женский праздник, в который хочется себя ощущать хрупкой женщиной, а не дамой лёгкого поведения, готовой раздеться за скидку", — поделилась с редакцией портала клиентка автомобильной мойки Диана.

Директором автомойки, придумавшим столь неоднозначную акцию, оказалась женщина. Она заявила, что не хотела никого обидеть, а, наоборот, решила сделать приятное дамам хорошей скидкой на услуги. По её словам, такое предложение действует в сервисе уже четвёртый год подряд, и клиентки всегда участвуют в акции. А в прошлом году одна из посетительниц даже осмелилась приехать на мойку в норковой шубе и бикини, и за это её авто мыли бесплатно целый месяц.

"Приношу искренние извинения моим клиенткам, которых оскорбила эта акция. Мы её отменяем. 8 Марта мы будем дарить нашим девушкам цветы и конфеты. Я сама работаю в мужской сфере и не понаслышке знаю, что такое сексизм, и сталкивалась с ним не раз. Но такой реакции я не ожидала", — написала директор сервиса Наталья в чате мойки.

Женщина также добавила, что обвинения в сексизме для неё были очень обидными, поскольку она одинокая мама, которая добивается всего сама, но тем не менее регулярно слышит скепсис в свой адрес. При этом, несмотря ни на что, Наталья занимается любимым делом и, к примеру, сама может даже перебрать двигатель автомобиля.

Как отмечает 72.ru, гендерные стереотипы были использованы и при создании акции тюменской автомойки к 23 Февраля. Так, спецпредложением под названием "Служил значит заслужил" могли воспользоваться мужчины, у которых имеется военный билет, и сотрудники МЧС. Соответствующие данным критериям клиенты получали скидку 23% на услуги сервиса.

А на днях четыре машины сгорели дотла при пожаре на автомойке в Красноярске.

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