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Члены штаба Навального привезли ему передачку в СИЗО-3 "Кольчугино" — видео

Есть ли среди содержимого пакетов запас супов быстрого приготовления, о которых утром писала в соцсетях Юлия Навальная, разглядеть не удалось.

4 марта 2021, 10:58

Члены штаба Навального привезли ему передачку в СИЗО-3 "Кольчугино". Видео © LIFE

Члены штаба Алексея Навального привезли ему передачку в СИЗО-3 "Кольчугино" под Владимиром, где он дожидается перевозки в ИК-2 в городе Покрове. Как ранее сообщал Лайф, именно эта исправительная колония станет окончательным местом, где осуждённый будет отбывать свой срок.

Навального перевезут в ИК-2 в Покрове

Навального перевезут в ИК-2 в Покрове

Отметим, что ранее супруга арестанта Юлия Навальная опубликовала в соцсетях пост с просьбой помочь ей в выборе супов быстрого приготовления для мужа, но сама она у СИЗО замечена не была.

Напомним, что информация о перемещениях осуждённого оппозиционера скрывалась под строжайшим секретом. Вскоре после того, как Лайф первым сообщил о его прибытии в исправительную колонию в подмосковной Коломне, начали поступать сообщения о том, что блогера этапировали во Владимирскую область. Но и эту информацию позже опровергли.


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2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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