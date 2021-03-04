Члены штаба Навального привезли ему передачку в СИЗО-3 "Кольчугино" — видео

Члены штаба Алексея Навального привезли ему передачку в СИЗО-3 "Кольчугино" под Владимиром, где он дожидается перевозки в ИК-2 в городе Покрове. Как ранее сообщал Лайф, именно эта исправительная колония станет окончательным местом, где осуждённый будет отбывать свой срок.

Отметим, что ранее супруга арестанта Юлия Навальная опубликовала в соцсетях пост с просьбой помочь ей в выборе супов быстрого приготовления для мужа, но сама она у СИЗО замечена не была.

2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.