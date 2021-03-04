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Регион
Опубликовано 4 марта 2021, 10:44

Яркие краски в каждый дом: в Нижегородской области из кранов потекла разноцветная вода

Фото © "ВКонтакте" / "Типичный Нижний Новгород"

Фото © "ВКонтакте" / "Типичный Нижний Новгород"

Причина случившегося пока неизвестна.

В жизнь жителей села Починки в Нижегородской области внезапно ворвались яркие краски, однако радости это гражданам не принесло, ведь в разные цвета окрасилась вода из-под крана. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте".

Фото © "ВКонтакте" / "Типичный Нижний Новгород"

Фото © "ВКонтакте" / "Типичный Нижний Новгород"

Оранжевым цветом воды, который обычно появляется из-за ржавчины, уже никого не удивишь, но в данном случае цветовой спектр жидкости поражает своей необычностью — чёрный, зелёный, красный. Так, одна из жительниц села пыталась помыть руку под краном, но случайно стала моделью боди-арта — её ладонь окрасилась в тёмный цвет с фиолетовым оттенком.

Что именно происходит с водопроводом в селе, пока не известно, официальных комментариев от администрации региона или соответствующих служб не поступало.

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Варвара Романова
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