Яркие краски в каждый дом: в Нижегородской области из кранов потекла разноцветная вода
Причины произошедшего пока не известны.
В жизнь жителей села Починки в Нижегородской области внезапно ворвались яркие краски, однако радости это гражданам не принесло, ведь в разные цвета окрасилась вода из-под крана. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте".
Оранжевым цветом воды, который обычно появляется из-за ржавчины, уже никого не удивишь, но в данном случае цветовой спектр жидкости поражает своей необычностью — чёрный, зелёный, красный. Так, одна из жительниц села пыталась помыть руку под краном, но случайно стала моделью боди-арта — её ладонь окрасилась в тёмный цвет с фиолетовым оттенком.
Что именно происходит с водопроводом в селе, пока не известно, официальных комментариев от администрации региона или соответствующих служб не поступало.
Ранее Лайф рассказывал, что жители подмосковной Балашихи обнаружили в водопроводной воде червей. Эколог объяснил, откуда они могли взяться: всё дело в фильтрах. Местные активисты намерены подать жалобу в Генпрокуратуру и Следственный комитет.
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