На Украине пожизненно осуждённые могут оказаться на свободе

В случае принятия подобного закона заключённые, которые приговорены к пожизненному лишению свободы, получат право на замену такого наказания. Однако это правило распространяется только на тех, кто на момент вступления закона в силу уже отсидел более десяти лет за решёткой. Предполагается, что они смогут просить о лишении свободы сроком от пяти до 20 лет. При этом общий срок такого наказания не должен быть меньше 25 лет.





