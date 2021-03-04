На Украине пожизненно осуждённые могут оказаться на свободе
Но сначала они должны провести в тюрьме не менее 25 лет.
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В скором времени на Украине могут разрешить пожизненно осуждённым гражданам просить о замене наказания. Накануне депутаты Верховной рады поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, сообщает агентство УНИАН.
В случае принятия подобного закона заключённые, которые приговорены к пожизненному лишению свободы, получат право на замену такого наказания. Однако это правило распространяется только на тех, кто на момент вступления закона в силу уже отсидел более десяти лет за решёткой. Предполагается, что они смогут просить о лишении свободы сроком от пяти до 20 лет. При этом общий срок такого наказания не должен быть меньше 25 лет.
А ранее Лайф рассказывал, что истязавший девушек скопинский маньяк вышел на свободу — спустя проведённые за решёткой 17 лет. Напомним, Виктор Мохов оказался в тюрьме после похищения и изнасилования в Скопине (Рязанская область) двух девушек в 2000 году. Одной из них на тот момент было всего 14 лет. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года. При этом в неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей.
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