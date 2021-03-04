В Кремле подтвердили назначение первого замдиректора ФСБ

Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Королёва первым заместителем директора ФСБ. До этого он руководил Службой экономической безопасности ФСБ России. Информацию о кадровых перестановках подтвердили в Кремле.

"Действительно, был такой указ. Королёв назначен первым заместителем директора ФСБ", — рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее о назначении сообщило РБК со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, президент подписал соответствующий указ 24 февраля. Источник издания также отметил, что врио главы Службы экономической безопасности ФСБ, которую возглавлял Королёв, стал Сергей Алпатов.

Также на днях Владимир Путин назначил главу ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса заместителем председателя СК России Александра Бастрыкина.

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