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Кремль: Россия давно уничтожила всё имевшееся химоружие

Таких же шагов Москва ждёт и от своих оппонентов, отметили там.

4 марта 2021, 10:01

Фото © Pixabay

Россия много лет назад заявила об уничтожении химического оружия на своей территории и верифицировала эту информацию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"РФ полностью выполнила положение соответствующей конвенции. Никакого химоружия у России нет. Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положение этой конвенции", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

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По словам Пескова, существует ряд стран, которые имеют химическое оружие на своей территории, и США к ним относятся. Представитель Кремля подчеркнул, что в этой связи заявления американского Госдепа лишены логики, оснований и являются "не чем иным, как попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России".

Напомним, в Госдепе заявили, что Россия должна задекларировать и уничтожить химическое оружие, которым, по мнению США, она обладает, чтобы избежать новых санкций по делу Навального.

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В начале марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях. А позже президент США Джо Байден продлил на год антироссийские санкции, введённые из-за событий на Украине.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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