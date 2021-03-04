Кремль: Россия давно уничтожила всё имевшееся химоружие

Россия много лет назад заявила об уничтожении химического оружия на своей территории и верифицировала эту информацию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"РФ полностью выполнила положение соответствующей конвенции. Никакого химоружия у России нет. Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положение этой конвенции", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, существует ряд стран, которые имеют химическое оружие на своей территории, и США к ним относятся. Представитель Кремля подчеркнул, что в этой связи заявления американского Госдепа лишены логики, оснований и являются "не чем иным, как попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России".

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