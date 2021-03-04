Кремль: Россия давно уничтожила всё имевшееся химоружие
Таких же шагов Москва ждёт и от своих оппонентов, отметили там.
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Россия много лет назад заявила об уничтожении химического оружия на своей территории и верифицировала эту информацию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"РФ полностью выполнила положение соответствующей конвенции. Никакого химоружия у России нет. Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положение этой конвенции", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
По словам Пескова, существует ряд стран, которые имеют химическое оружие на своей территории, и США к ним относятся. Представитель Кремля подчеркнул, что в этой связи заявления американского Госдепа лишены логики, оснований и являются "не чем иным, как попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России".
Напомним, в Госдепе заявили, что Россия должна задекларировать и уничтожить химическое оружие, которым, по мнению США, она обладает, чтобы избежать новых санкций по делу Навального.
В начале марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях. А позже президент США Джо Байден продлил на год антироссийские санкции, введённые из-за событий на Украине.
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