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Кремль — об обострении ситуации в Донбассе: Главное, чтобы гражданская война не возобновилась

В РФ с озабоченностью наблюдают за растущей напряжённостью на линии соприкосновения в регионе.

4 марта 2021, 09:55
<p>Посёлок Еленовка, Донбасс. Фото © Валентин Спринчак / ТАСС</p>

Посёлок Еленовка, Донбасс. Фото © Валентин Спринчак / ТАСС

Москва обеспокоена обострением ситуации в Донбассе и надеется, что Киев сможет предотвратить эскалацию. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы действительно с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряжённостью на линии соприкосновения. Мы фиксируем всё чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских формирований. Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения, и всё это — повод для нашей серьёзной обеспокоенности", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что Москва тщательно анализирует ситуацию и надеется, что руководству Украины удастся сдержать формирования от дальнейших провокационных действий и наращивания напряжённости, а Киев будет оставаться приверженным договорённостям в рамках контактной группы.

"Рассчитываем, что все наши партнёры по "минской четвёрке" тоже будут обращать внимание на рост напряжённости и использовать своё влияние, чтобы не дать этой эскалации перейти черту", — указал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что, если Украина возобновит полноформатные боевые действия, это будет означать переход красной черты.

"Сейчас видим, что всё чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны. Здесь главное, чтобы все, кто может, повлияли, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась", — резюмировал он.

Грызлов обвинил Украину в провоцировании конфликта в Донбассе

Грызлов обвинил Украину в провоцировании конфликта в Донбассе

Накануне Лайф сообщал, что в ДНР военным разрешили стрелять по бойцам ВСУ без предупреждения. Такая мера была принята из-за продолжающихся обстрелов региона украинской стороной. Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал это решение угрозой.

А ранее на Украине обозначили срок возвращения Донбасса. Усилия властей страны по достижению этой цели "находят отклик на Западе", считает местный журналист Сергей Гармаш.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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