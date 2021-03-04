Кремль — об обострении ситуации в Донбассе: Главное, чтобы гражданская война не возобновилась

Москва обеспокоена обострением ситуации в Донбассе и надеется, что Киев сможет предотвратить эскалацию. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы действительно с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряжённостью на линии соприкосновения. Мы фиксируем всё чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских формирований. Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения, и всё это — повод для нашей серьёзной обеспокоенности", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что Москва тщательно анализирует ситуацию и надеется, что руководству Украины удастся сдержать формирования от дальнейших провокационных действий и наращивания напряжённости, а Киев будет оставаться приверженным договорённостям в рамках контактной группы.

"Рассчитываем, что все наши партнёры по "минской четвёрке" тоже будут обращать внимание на рост напряжённости и использовать своё влияние, чтобы не дать этой эскалации перейти черту", — указал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что, если Украина возобновит полноформатные боевые действия, это будет означать переход красной черты.

"Сейчас видим, что всё чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны. Здесь главное, чтобы все, кто может, повлияли, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась", — резюмировал он.

Накануне Лайф сообщал, что в ДНР военным разрешили стрелять по бойцам ВСУ без предупреждения. Такая мера была принята из-за продолжающихся обстрелов региона украинской стороной. Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал это решение угрозой.

А ранее на Украине обозначили срок возвращения Донбасса. Усилия властей страны по достижению этой цели "находят отклик на Западе", считает местный журналист Сергей Гармаш.

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