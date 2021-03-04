"Представить это мероприятие без него невозможно": В Кремле подтвердили участие Путина в ПМЭФ

Президент России Владимир Путин примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в этом году пройдёт с 2 по 5 июня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, мы рассчитываем, что президент примет участие", — подтвердил он.

Песков отметил, что пока в Кремле не могут сформулировать модальность участия Путина в форуме, то есть в каком объёме он сможет посвятить себя этому мероприятию, — всё зависит от эпидемиологической обстановки.

"Так или иначе, конечно, представить Питерский форум без участия главы государства невозможно, это президентский форум, поэтому участие Путина будет", — добавил представитель Кремля.

Напомним, что даты проведения форума стали известны накануне, 3 марта. По словам советника президента России, ответственного секретаря ПМЭФ Антона Кобякова, оргкомитет приложит все усилия, чтобы форум прошёл с учётом всех мер инфекционной безопасности.

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