"Представить это мероприятие без него невозможно": В Кремле подтвердили участие Путина в ПМЭФ
В этом году форум пройдёт с 2 по 5 июня.
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Президент России Владимир Путин примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в этом году пройдёт с 2 по 5 июня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, мы рассчитываем, что президент примет участие", — подтвердил он.
Песков отметил, что пока в Кремле не могут сформулировать модальность участия Путина в форуме, то есть в каком объёме он сможет посвятить себя этому мероприятию, — всё зависит от эпидемиологической обстановки.
"Так или иначе, конечно, представить Питерский форум без участия главы государства невозможно, это президентский форум, поэтому участие Путина будет", — добавил представитель Кремля.
Напомним, что даты проведения форума стали известны накануне, 3 марта. По словам советника президента России, ответственного секретаря ПМЭФ Антона Кобякова, оргкомитет приложит все усилия, чтобы форум прошёл с учётом всех мер инфекционной безопасности.
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