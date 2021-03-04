В Кремле пояснили высказывание Путина о "хорьковых" интересах

Президент России Владимир Путин обвинил в "хорьковых" интересах тех, кто призывает детей к участию в незаконных акциях протеста. Такое пояснение в беседе с журналистами озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин говорил о тех, "кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон".

"Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью", — уточнил представитель Кремля.

Напомним, что накануне, 3 марта, выступая на коллегии МВД в Москве, глава государства заявил, что втягивание несовершеннолетних в несанкционированные акции через Интернет является преступлением, которое должно караться по закону. Путин указал на недопустимость создания дополнительных угроз для жизни и здоровья несовершеннолетних, кто бы ни пытался "под каким бы то ни было предлогом, под каким бы ни было соусом хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей".

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