В Кремле пояснили высказывание Путина о "хорьковых" интересах
По словам Пескова, критика главы государства распространялась в том числе на тех, кто провоцирует в соцсетях подростковые самоубийства.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обвинил в "хорьковых" интересах тех, кто призывает детей к участию в незаконных акциях протеста. Такое пояснение в беседе с журналистами озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин говорил о тех, "кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон".
"Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью", — уточнил представитель Кремля.
Напомним, что накануне, 3 марта, выступая на коллегии МВД в Москве, глава государства заявил, что втягивание несовершеннолетних в несанкционированные акции через Интернет является преступлением, которое должно караться по закону. Путин указал на недопустимость создания дополнительных угроз для жизни и здоровья несовершеннолетних, кто бы ни пытался "под каким бы то ни было предлогом, под каким бы ни было соусом хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей".
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за призывов к суициду в "Тиктоке". В соцсети заявили, что блокируют такую информацию, а также хештеги опасных для жизни челленджей.
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