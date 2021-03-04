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"Я жду от тебя звоночка, моя звёздочка": Опубликовано последнее видео Грачевского, адресованное дочери

В ролике режиссёр говорит, что ему стало легче.

4 марта 2021, 10:22

Фото © Instagram / stassadal

Создатель "Ералаша" Борис Грачевский незадолго до своей смерти записал видеосообщение дочери Василисе, в котором признаётся ей в любви. Несмотря на развод с матерью девочки Анной, режиссёр продолжал общаться с дочкой и участвовать в её воспитании. Ролик обнародовали в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

"Поговори с папой! Мне уже легче, уже я могу с тобой бодро и весело говорить. Видочек только вот такой, а так всё остальное. Я жду от тебя звоночка, моя любовь, моя звёздочка, моя лапочка", — сообщает Грачевский в ролике.

"Иногда кажется, что она в Австралии". Грачевский перед смертью смирился с тем, что старшая дочь с ним не разговаривает

"Иногда кажется, что она в Австралии". Грачевский перед смертью смирился с тем, что старшая дочь с ним не разговаривает

На кадрах режиссёр выглядит примерно так же, как и на последних фото в своём "Инстаграме". На нём в том числе кислородная маска. По словам мамы девочки, Василиса тяжело переживает смерть отца. Какое-то время после трагедии она продолжала писать ему сообщения о том, как скучает.

"Могу надеяться только на себя": вдова Грачевского рассказала, как изменилась жизнь после смерти мужа

"Могу надеяться только на себя": вдова Грачевского рассказала, как изменилась жизнь после смерти мужа

Напомним, Борис Грачевский умер вечером 14 января в возрасте 71 года. В конце 2020-го у него обнаружили коронавирус, после чего режиссёр был госпитализирован. 9 января его ввели в медикаментозную кому, а спустя два дня вывели из неё. Незадолго до смерти Грачевского снова ввели в состояние искусственной комы. В Московской городской думе предложили увековечить память режиссёра табличкой на фасаде дома, где он жил.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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