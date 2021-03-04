"Я жду от тебя звоночка, моя звёздочка": Опубликовано последнее видео Грачевского, адресованное дочери
В ролике режиссёр говорит, что ему стало легче.
Фото © Instagram / stassadal
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский незадолго до своей смерти записал видеосообщение дочери Василисе, в котором признаётся ей в любви. Несмотря на развод с матерью девочки Анной, режиссёр продолжал общаться с дочкой и участвовать в её воспитании. Ролик обнародовали в программе "Пусть говорят" на Первом канале.
"Поговори с папой! Мне уже легче, уже я могу с тобой бодро и весело говорить. Видочек только вот такой, а так всё остальное. Я жду от тебя звоночка, моя любовь, моя звёздочка, моя лапочка", — сообщает Грачевский в ролике.
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На кадрах режиссёр выглядит примерно так же, как и на последних фото в своём "Инстаграме". На нём в том числе кислородная маска. По словам мамы девочки, Василиса тяжело переживает смерть отца. Какое-то время после трагедии она продолжала писать ему сообщения о том, как скучает.
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Напомним, Борис Грачевский умер вечером 14 января в возрасте 71 года. В конце 2020-го у него обнаружили коронавирус, после чего режиссёр был госпитализирован. 9 января его ввели в медикаментозную кому, а спустя два дня вывели из неё. Незадолго до смерти Грачевского снова ввели в состояние искусственной комы. В Московской городской думе предложили увековечить память режиссёра табличкой на фасаде дома, где он жил.
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