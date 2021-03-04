Способный достроить "Северный поток – 2" трубоукладчик покинул немецкий порт Висмар
При этом баржа "Фортуна" продолжает работы в водах Дании.
Фото © Корабел.ру
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло немецкий порт Висмар, простояв там более месяца. Это следует из данных портала MarineTraffic, отслеживающего передвижение кораблей.
Пока направление движения судна точно не известно, поскольку местом назначения указано открытое море. Стоит отметить, что при этом российская баржа "Фортуна" продолжает работы по укладке труб "Северного потока – 2" в водах Дании.
Ранее Лайф сообщал, что "Академик Черский" может выступить достройщиком "Северного потока – 2" вместо трубоукладочной баржи "Фортуна". В декабре прошлого года она попала под санкции США. Баржа уже построила 2,6 километра трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, в настоящее время укладка газопровода идёт в водах Дании.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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