Способный достроить "Северный поток – 2" трубоукладчик покинул немецкий порт Висмар

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло немецкий порт Висмар, простояв там более месяца. Это следует из данных портала MarineTraffic , отслеживающего передвижение кораблей.

Пока направление движения судна точно не известно, поскольку местом назначения указано открытое море. Стоит отметить, что при этом российская баржа "Фортуна" продолжает работы по укладке труб "Северного потока – 2" в водах Дании.