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Способный достроить "Северный поток – 2" трубоукладчик покинул немецкий порт Висмар

При этом баржа "Фортуна" продолжает работы в водах Дании.

4 марта 2021, 10:29
<p>Фото © <a href="https://www.korabel.ru/fleet/gallery/66404.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Корабел.ру</a></p>

Фото © Корабел.ру

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло немецкий порт Висмар, простояв там более месяца. Это следует из данных портала MarineTraffic, отслеживающего передвижение кораблей.

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Пока направление движения судна точно не известно, поскольку местом назначения указано открытое море. Стоит отметить, что при этом российская баржа "Фортуна" продолжает работы по укладке труб "Северного потока – 2" в водах Дании.

Ранее Лайф сообщал, что "Академик Черский" может выступить достройщиком "Северного потока  2" вместо трубоукладочной баржи "Фортуна". В декабре прошлого года она попала под санкции США. Баржа уже построила 2,6 километра трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, в настоящее время укладка газопровода идёт в водах Дании.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток  2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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