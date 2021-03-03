Общий режим, без убийц и рецидивистов: какие колонии кроме ИК-2 могут принять Навального

В среду разрешилась интрига вокруг местонахождения оппозиционера Алексея Навального, которого ещё 25 февраля отправили из Москвы на этап. Он сообщил своим адвокатам, что находится на карантине в СИЗО-3 "Кольчугино" во Владимирской области. Высока вероятность, что Навальный будет отбывать почти трёхлетний срок по делу "Ив Роше" в местной ИК-2. Не исключено, что после карантина оппозиционера могут отправить и в другую колонию. Лайф изучил возможные варианты на территории Центрального федерального округа.

В начале февраля Алексея Навального приговорили к реальному сроку — три года и шесть месяцев в колонии общего режима. За минусом времени, проведённого под домашним арестом, блогеру придётся пробыть за решёткой два года и восемь месяцев.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу (УИК), осуждённые должны отбывать наказание в том регионе, где они проживали или совершили преступление. Долгое время эта норма не работала, потому что мест в ближайших регионах обычно не было. Однако с 29 сентября 2020 года вступил в силу закон, позволяющий переводить заключённых в регионы, где живут их ближайшие родственники. Кроме того, по закону, Навальному должны подобрать колонию, где содержатся заключённые-"первоходки" примерно с такими же приговорами, где нет убийц, насильников и воров в законе.

В столичном регионе есть только одна колония общего режима. Это ИК-6 УФСИН России по Московской области, расположенная в Коломне. Однако эта зона не для "первоходок". Здесь Навального могли оставить только на время транзита или карантина. Так было в случае с другим именитым осуждённым — актёром Михаилом Ефремовым, который предварительно провёл две недели на карантине в СИЗО Белгорода.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В среду Навальный подал весточку своим адвокатам — он находится на карантине в СИЗО города Кольчугино во Владимирской области. Высока вероятность того, что конечным пунктом путешествия оппозиционера станет колония общего режима ИК-2 в соседнем Покрове. Она как раз для "первоходок".

Неформально эта колония считается не просто "красной", где правила и уклад жизни зэков контролирует администрация, но и одной из самых строгих по дисциплине в стране. Воры в законе в своё время даже распространяли послание о том, что "порядочному арестанту" на эту зону лучше не попадать. Правозащитники опровергают эту информацию.

— Есть такой стереотип, что Владимир достаточно жёсткий регион, но подтверждения этому я не вижу. У нас нет ни фактов, ни обращений, подтверждающих насилие. Ну а то, что колония — это не курорт, и так всем понятно. Общественный контроль на территории области проводится постоянно. Я думаю, что все права нашего, так сказать, звёздного осуждённого будут соблюдены, — сообщила Лайфу председатель координационного совета центрального штаба ОНК Ольга Дружинина.

В ИК-2, например, сидели один из лидеров националистов Дмитрий Дёмушкин и московский активист Константин Котов. Лимит наполнения покровской колонии — 794 человека. ИК-2 была образована в 1974 году как ЛТП-2 и через двадцать лет, в 1994-м, была реорганизована в мужскую ИТК-2 общего режима.

Среди десяти отрядов ИК-2 есть отряд "строгого содержания", а один — "облегчённого содержания". В последнем на окнах даже нет решёток. Однако Навальный находится на спецучёте как склонный к побегу, поэтому за ним будет особый присмотр.

Но в целом, если соблюдать режим, жить здесь можно. В колонии есть православный храм, молитвенная комната для мусульман, клуб, библиотека и спортивные площадки. Для родственников осуждённых в корпусе для свиданий имеется всё необходимое: в каждой комнате телевизор, туалет и душевая. А на втором этаже, в общей кухне, можно приготовить блюда из своих продуктов. Для их хранения установлено несколько холодильников.

Колоний на всех хватит

Если ИК-2 по каким-то причинам не подойдёт для Навального, то в ЦФО есть и другие зоны для "первоходок".

Например, уже известная по другим московским сидельцам ИК-4 в Алексеевке Белгородской области. Лимит наполнения этой колонии — 1111 мест. Она была образована в 1961 году на базе машинно-ремонтного завода как ИТК-4 усиленного режима. С 1992-го режим содержания стал общим. Не так давно там отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Там же сейчас находится актёр Михаил Ефремов. На территории ИК есть профессиональное училище, а для организации досуга в учреждении работают библиотека и клуб.

Другая колония — ИК-2 в Воронеже. Лимит наполнения — 606 человек. Вид режима — общий для впервые отбывающих наказание. Эта ничем не примечательная колония в 2013 году получила некоторую известность благодаря сообщениям в СМИ о том, что туда якобы ворвался спецназ ОМОНа и избил заключённых.

Ещё одно возможное пристанище для Навального — ИК-3 во Льгове Курской области. Образована в 1959 году как ИТК-3. В советское время руководство этой колонии смогло развернуть крупномасштабное производство, создав "дочку" легендарного ЗИЛа — Льговский завод инструментов.

В Сафонове Смоленской области тоже есть подходящая колония — ИК-3. Лимит наполнения — 1509 человек. Образована в 1961 году на территории бывшей шахты № 3 Сафоновского шахтоуправления комбината "Тулауголь Сафоново". С 2010 года в колонии функционирует центр трудовой адаптации осуждённых. Годовой объём выпускаемой продукции составляет в колонии более 21 миллиона рублей.

ИК-4 в Торжке Тверской области. Лимит наполнения — 765 человек. Образована в 1944 году на базе сапоговаляльной фабрики и размещалась в комплексе Борисоглебского монастыря. В 1989 году строгий режим в колонии изменён на общий. В колонии действует вечерняя общеобразовательная школа, где ежегодно учатся более 130 осуждённых. Также там открыт участок по художественной ковке, на котором изготавливают решётки для окон, лавки, лестницы и другие изделия. ИК-4 известна подсобным хозяйством, где осуждённые разводят птиц и выращивают овощи.

Ещё одна возможная колония — ИК-2 в Туле — находится в одном из самых густонаселённых районов города. Лимит наполнения — 1131 человек. Образована в 1937 году как промышленная ИТК-1, в 1941-м она была реорганизована в колонию для несовершеннолетних. Позднее трижды меняла статус: лагпункт, промышленная ИТК-1, лаготделение. До 1956 года в колонии содержались как мужчины, так и женщины. С 1960-го — ИТК-2. Колония славна своим образованием: там действуют профессиональное училище и вечерняя школа — в выделенном помещении школы проводится дистанционное обучение в Тульском государственном университете.

Авторы