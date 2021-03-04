Сбер впервые раскрыл доходы своего небанковского бизнеса

Чистая прибыль группы Сбербанка за прошлый год составила 760,3 миллиарда рублей, снизившись на 10% по сравнению с результатами 2019-го. Такие данные по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) представлены в релизе Сбера.

Так, годовые и квартальные процентные доходы компании выросли на 13,6% и 15% в годовом выражении. Чистые комиссионные доходы при этом увеличились на 11% и 6,9% соответственно. Отмечается, что основное влияние на позитивную динамику чистых комиссионных доходов оказал платёжный бизнес, где главными драйверами были расчётные операции и брокерская деятельность.

В компании отметили, что выручка нефинансовых проектов выросла почти в три раза после смены стратегии Сбера и составила 78,9 млрд рублей в 2020 году. Кроме того, объём кредитов группы на конец того же года превысил 25 трлн рублей, увеличившись на 15% за 12 месяцев.

В числе прочего в сообщении компании констатируется, что общее количество активных клиентов среди физических лиц выросло за прошедший год на три миллиона человек и приблизилось к 100 миллионам, из которых 65 миллионов пользуются приложением "Сбербанк Онлайн" ежемесячно.

"Год назад мы едва ли могли себе представить, на какие вызовы нам придётся ответить в 2020 году: пандемия, обвал нефтяных котировок, приостановка деятельности отдельных сегментов экономики. Важнейшей вехой 2020 года стало объединение наших финансовых и нефинансовых продуктов и сервисов под единым узнаваемым брендом Сбер, а также разработка новой стратегии развития до 2023 года, нацеленной на построение интегрированной экосистемы вокруг клиента", — прокомментировал итоги 2020 года президент и председатель правления Сбера Герман Греф.

Ранее Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале. При этом траты в некоторых сферах серьёзно упали.

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